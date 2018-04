Foto: Facebook

Na vjenčanje je bilo troje ljudi, a mladenka je zavjete izmijenila pred ogledalom

Mickie Monroe odlučila je uploviti u bračnu luku, ali sama sa sobom. Dugi je niz godina bila ovisna o alkoholu, imala problema s težinom i patila od manjka samopouzdanja. No, nakon što se udala sama za sebe sve je, kaže, postalo puno bolje. Bračne zavjete izrekla je sama sebi pred ogledom koje joj je na plaži u Miami Beachu držao jedan od tri svjedoka. “Obećala sam da ću biti ljubazna prema sebi, autentična i stvarati zdrave granice”, otkrila je Mickie, piše Daily Mail.

Potrebna je ljubav prema sebi

Na to ju je potaknula prijateljica EJ Love – guru za veze, a kaže, ljubav prema sebi od trenutka vjenčanja svakim danom raste sve više. “Da ste me pitali prije nekoliko godina o udaji same za sebe, mislila bih kako je to prilično narcisoidno. Ali sada shvaćam da to nema veze s tim. Više se radi o samosvjesnosti i o tome kako kako se nosite s negativnim i kritičnim mislima koje svatko ima o sebi”, rekla je 28- godišnja Mickie koja se u prošlosti borila s težinom i ovisnosti o alkoholu.



“Bila sam vrlo ljuta i izgubljena. Pila sam alkohol, pušila cigarete i bila sam jako kritična prema svom tijelu”. S godinama je Mickie shvatila kako je sama sebi najgori neprijatelj. Čak i sada zna čuti svoj unutarnji glas koji ju kritizira kada se pogleda u ogledalo.”Kao ljudi nikada nećemo u potpunosti biti zadovoljni s onim tko smo, ali udaja za samu sebe mi je pomogla da se ne uspoređujem toliko s drugim ljudima”.

Udaja za samu sebe donijela niz pozitivnih promjena

Prije vjenčanja, kaže, prolazila je kroz teško razdoblje. Bila je u depresiji i nije znala kako se riješiti tih negativnih misli. No, sada je sama sebi obećala kako će voljeti sve dijelove sebe, sve dobro i loše. “Prestala sam čekati savršenstvo jer se to nikada neće dogoditi”. Priznaje kako ljudi negativno reagiraju kada im kaže da se udala sama za sebe, ali nakon što im objasni pravi razlog, onda promijene mišljenje.

Shvatila je kako nema ništa loše u tome da se sama sebe poštuje. “Pomalo je to i bizarno jer ako bi taj prsten dala drugoj osobi i s njom izmijenila zavjete, nitko ne bi vidio u čemu je problem, ali negdje usput voljeti sebe postao je pravi tabu. To je šteta jer na kraju ćeš provesti život upravo sam sa sobom”, zaključila je Mickie kojoj je udaja za samu sebe donijela niz pozitivnih promjena.

“Bolje se sada razumijem. Ne odgađam stvari i ne radim stvari koje ne želim zbog straha da nekoga ne uzrujam. Razumijem da ću možda biti ismijana jer volim samu sebe, ali nemam problema s tim. Ne tražim više nikakvu potvrdu od drugih ljudi. Ako će barem jednoj osobi koja pročita ovo o meni pomoći da ima više samopuzdanja, bit ću sretna”, poručila je Mickie.