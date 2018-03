Ovo su neki od najglupljih ljubavnih savjeta na svijetu. Nemojte ih slušati

Foto: GIPHY

Nemojte ih slušati…

Ovo su neki od najglupljih ljubavnih savjeta koje vam netko može dati i čim ih čujete – bježite glavom bez obzira.

Besmisleni su i onaj tko ih je izmislio očito nije znao što radi. A i ovakve se stvari ne mogu generalizirati jer je svatko od nas na neki način drugačiji i svatko drugačije funkcionira.

Zato, naučite ova četiri glupa savjeta, nemojte ih nikad poslušati niti ikome savjetovati i nemojte dopustiti da vas uvjere u suprotno. Razmišljajte svojom glavom! :)



Ne javljaj se barem tri dana nakon dejta

Ako vam se dečko svidio i ako vam je na dejtu bilo lijepo, zašto biste morale izigravati nedostupne ledene kraljice i zašto biste čekale tri dana prije nego mu pošaljete poruku?

Sviđa vam se, recite mu to iskreno. Ne morate slati poruku i zvati ga 5 minuta nakon što se rastanete ispred restorana, ali lijepom porukom zahvale dat ćete mu do znanja da vam je dejt bio super i ohrabrit ćete ga.

Ne smiješ spavati s frajerom prije trećeg dejta

Također jedan od jako glupih savjeta. Ako vi osjećate da želite spavati s frajerom na prvom dejtu, napravite to. Ako želite čekati do trećeg ili 15. dejta, napravite to. Izbor je samo i isključivo vaš.

Moraš malo glumiti

Ne, ne moraš. U redu, ne moramo se bacati na frajera nakon dva dejta, ispričati mu cijeli svoju pripovijest i reći mu točan broj svoje osobne iskaznice. Odnosno, malo tajnovitosti ne škodi, ali gluma ne dolazi u obzir, pogotovo ako je to dečko koji vam se stvarno sviđa i s kojim biste željele ući u vezu. A kakva je to veza koja se ne temelji na iskrenosti od samog početka? Osuđena na propast, vjerojatno…

Moraš naći ‘gospodina savršenog’

Prvo i osnovno – savršenstvo ne postoji i to smo svi već trebali naučiti. Bit je u tome da zavoliš nečije mane i vrline, a ne da tražiš nekog tko nema ni jednu manu. Jer u tom biste slučaju mogle tražiti zauvijek…