Ne, ne umišljaš si: Znakovi (tako očiti) da te svekrva ne voli, iako tvoj partner misli sasvim suprotno

Sumnjaš li te svekrva baš i ne obožava, bez obzira što tvoj partner misli drugačije? Iako je lako kreirati cijeli scenarij urote u glavi, donosimo ti znakove koji će ju ‘razotkriti’

Odnos između svekrve i snahe često može biti izvor svađa, kao obiteljskih tako i bračnih. Iako postoje snahe koje se odlično slažu s majkom svoga supruga, (zavidimo ti na tome) mnoge mlade žene nemaju tako idiličan odnos. Svekrve često imaju velika očekivanja od svojih snaha jer ‘nijedna nije dovoljna dobra za njezinog sina’. A s time je teško živjeti. Baš kao i s brojnim kritikama i uplitanjima u život (što svekrvama snahe najčešće zamjeraju). Od odgoja djeteta (ma udari ga stražnjici pa će slušati) pa do ‘dušebrižnih’ savjeta (o dušo, strašno si mršava, nemoj jesti samo one sjemenke). Ako ti se čini da sve to možda ipak umišljaš, donosimo ti neke od (očitih) znakova koji će će otkriti da joj baš i nisi na popisu omiljenih osoba, piše The List.

Imaš onaj čudan osjećaj

Znaš onu čudnu energiju i napetost u zraku koju možeš rezati nožem kada se nađeš u blizini osobe koja te baš i ne podnosi. To možeš osjetiti na temelju toga koliko ti je (ne)ugodno pored te osobe. Da, jednostavno znaš da nešto nije u redu. Iako to nije lako ‘dokazati’, pogotovo u odnosima unutar obitelji, ali događa se i u tim slučajevima vjeruj sebi. Intuicija je zbilja jako moćan alat koji svi imamo, samo ju treba znati kako i kada slušati. Vjerojatno znaš onaj osjećaj kada te netko samo tolerira, umjesto da te prihvati. Ako to osjećaš u prisutnosti tvoje svekrve, onda si u pravu. Nisi joj baš tako draga.

Priča o bivšim ljubavima tvoga partnera

Zbilja je teško čuti svekrvu kako priča o ženi koju je ‘zamalo’ oženio tvoj partner i kako je prirasla srcu cijeloj obitelji. Iako to možda radi nesvjesno, ipak se (sigurno) loše osjećaš. Događa li se ovo, svakakoj daj partneru do znanja što se događa, a svekrvi reci jasno i glasno da te to smeta.



Pretjerano je kritična

Neki ljudi jednostavno su skloni drugima upućivati kritike. Ima li tvoja svekrva uvijek ima neki komentar na račun tvoga izgleda, ponašanja ili bilo kojih drugih stvari koji su tebi važne, to može biti crvena zastavica da ju nije briga za tvoje osjećaje. Prvo razgovaraj s partnerom jer vas dvoje ste tim. Ne daj mu da se izvuče s rečenicama tipa ‘to je samo između vas dvije’. Ne mora se uvijek slagati s tobom, ali neka stane na tvoju stranu barem nekada.

Ignorira te

Šutnja je najgora kazna. Možda se može dogoditi da te ne uključuje u razgovor, ‘slučajno’ zaboravlja zvati na obiteljska druženja ili čestitati na važnim događajima, možda to i nije baš tako slučajno. Pasivo agresivno ponašanje nije lako podnositi. Vjeruj intuiciji. Ništa se neće promijeniti dok to javno ne obznaniš kako bi pokušala izgradila bolji odnos s njom prije nego odmah odustaneš u startu.

Ne zanima je uopće što se događa u tvojem životu

Postavljati pitanja i zanimati se (umjereno) za tuđi život prilično je lako jer tako dajemo do znanja drugoj osobi da nam je stalo. Ne radi li to tvoja svekrva, možda je to znak da joj baš i nisi tako prirasla srcu. Imaj na umu da je možda i ljubomorna na tvoja postignuća (ili čak i na vezu koju imaš sa njezinim sinom). No, to je njezin problem na kojem mora poraditi.

Drži te na sigurnoj udaljenosti

Ako iznenada ušuti kada se pojaviš u njezinoj blizini ili ti prestane pričati o stvarima koje se događaju u njezinom životu, to može biti jasan znak da te baš i ne voli.

Ispričava se isprikom koja to zapravo i nije

Ako se ti i svekrva posvađate, a zatim od nje uslijedi isprika koja zvuči otprilike ovako ‘oprosti ako si misliš da sam te time uvrijedila’, to znači da se baš i ne ispričava. Tebe krivi za nesporazum koji je nastao i na taj način uopće ne preuzima krivnju na sebe. Prava isprika je kada ‘napadač’ preuzme odgovornost za uvredu kako bi izgladio nesporazum. ‘Lažna’ isprika može biti znak da joj tvoji osjećaji nisu uopće važni.

Normalno je da budeš uzrujana i razočarana ako osjetiš da te svekrva baaš i ne voli. U toj igri možeš pobijediti tako da uložiš malo više truda u vaš odnos i pokušaš pronaći zajednički jezik. Ne uspiješ li u tome, jednostavno se pomiri da prijateljski odnos između tebe i svekrve jednostavno nije suđen.