Kesić otkrio zašto potpisuje kune s ćirilicom, pa predložio vojnu vježbu Srbije i Hrvatske iznad Bosne

Srpski satiričar Zoran Kesić, poznat po emisiji "24 minute" i jedno od najpoznatijih TV lica na Balkanu, komentirao je u RTL Direktu kod Ivana Skorina odakle tolika mržnja na ovim prostorima.

"Mi moramo kao davno zaraćena plemena Srbi, Hrvati, muslimani, katolici i pravoslavni da se držimo tih svojih rovova. Jer šta smo, ako se ne držimo samo svojih? Svatko različit misliti na zlo. I zato ja kažem da moramo prenositi mržnju s koljena na koljeno, na sina, kćerku da zapamte tko nam misli zlo i tko nas mrzi", kaže ironično Kesić.

S obzirom na to da korupciju uz mržnju također vidi kao dio "našeg odrastanja", Kesić voli podmićivati publiku.

"Ja podmićujem publiku, doslovno siđem i dijelim im pare. Lažne. To su kune s mojim likom, malo retro kune. Ali s druge strane potpišem ćirilicom, čisto kako bih još više provocirao.

Na komentar Skorina da trenutno nije baš poželjna ćirilica, a i imali smo i prosvjed, Kesić odgovora da zna. "Bilo je natpisa na ćirilici i jugoslavenskih. Čuo sam da su to antihrvatski prosvjedi bili."

Čiji su bolji Rafalei?

Kesić je komentirao i Vučićevu kupnju francuskih Rafalea nakon što ih je Hrvatska kupila. S tim da će Hrvatska sad nadograditi svoje Rafale.

"Moje nastupe u ovim neprijateljskim zemalja, dakle Bosne i Hercegovine, Hrvatske prate režimski mediji. I sada ovaj kadar s ovim Rafalima i za mene je idealan da Informer nešto napiše kako sam ja usred Zagreba i da sam ja sam čuo od našeg predsjednika Vučića da su naši Rafali, kolega bolji od vaših Rafala.

Zašto ne bismo napravili jednu zajedničku vojnu vježbu da vidimo čiji su bolji Rafali? Recimo, iznad Bosne", pita se satiričar.

"Što nam kao društvo fali? Jasno, to su Rafalei. Predsjednik naš se trudi zaista. Kad je riječ o našem satiričnom dijelu posla. Dakle, mi smo građani, novinari, satiričar itd.. to je vrlo zahvalna vlast. Mi u Srbiji imamo tradiciju satire preko Domanovića, Nušića. To su komediografi, satiričara, ali mislim da su ovi nadmašili njihove karaktere jer ovdje imaš prevarante lažne vjernike, lažne patriote, lopove, sitne male šerifa koji se dodvoravaju glavnom šefu, male, klonirane lokalne gospodarčiće. Tako da je to za jednu komediju bogomdano. Za nas kao građane, to je katastrofa. Ali za nas kao satiričare to je blago tako da sam ti ja kolega raspet, konstantno između želje građanske da se poprave stvari i želje satiričarske da ostane kako je", rekao je Zoran Kesić za RTL Direkt.

POGLEDAJTE VIDEO: Kesić u Direktu o njegovanju baštine mržnje između Hrvata i Srba: