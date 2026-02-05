Žlica duga 17 centimetara završila je u želucu mlade žene: Cijeli slučaj je baš bizaran

Gušenje stranim predmetima, nažalost, nije rijetkost. Hitne službe diljem svijeta svakodnevno bilježe slučajeve u kojima ljudi udišu ili progutaju različite predmete - od sitnih komadića hrane i dječjih igračaka, do znatno opasnijih situacija koje završavaju ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama. Ipak, među brojnim zabilježenim incidentima postoje i oni koji svojom neobičnošću ostavljaju bez riječi.

Jedan od takvih, bez sumnje, jedan je od najbizarnijih slučajeva u posljednje vrijeme, a dogodio se u Belgiji. Dvadesetogodišnja Reymy Amelinckx iz mjesta Rumst slučajno je progutala žlicu dugu čak 17 centimetara.

Psić je kriv za sve

U trenutku kada je sve izgledalo posve bezazleno, ova je žena opušteno sjedila na kauču i jela jogurt, ne sluteći da će joj taj mirni trenutak vrlo brzo postati ozbiljna prijetnja zdravlju. Odmor u vlastitom domu u trenu je prekinuo njezin nestašni pas Marley, koji je iznenada skočio na nju.

Naglo iznenađenje bilo je dovoljno da izgubi kontrolu nad žlicom koju je držala u ustima. U djeliću sekunde pribor za jelo završio je duboko u njezinu grlu, a pred njom se našao zastrašujući izbor - ili će se početi gušiti ili će žlicu progutati do kraja.

"Držala sam žlicu u ustima kako bih imala slobodne ruke za odgovoriti na poruku. U tom trenutku Marley je skočio na mene. Toliko sam se prepala da sam trzajem zabacila glavu unatrag, a prije nego što sam shvatila što se događa, žlica mi se zaglavila u grlu. Ustala sam i počela paničariti", otkrila je za strane medije Reymy, koja inače radi kao medicinska predstavnica.

U početku je krila

Kada se njezin dečko vratio kući s posla, bilo joj je previše neugodno reći što se dogodilo pa se, kako priznaje, pravila da je sve u redu.

"Nisam se osjećala loše, pa nisam odmah ništa rekla. Tek nakon večere shvatila sam koliko je situacija zapravo ozbiljna. U mom želucu bila je žlica duga 17 centimetara. Sve što sam pronašla na internetu govorilo je isto: odmah u hitnu. Tek tada sam shvatila koliko je to moglo biti opasno", ispričala je dalje.

Liječnici su joj rekli da je žlica prevelika da bi prirodno prošla kroz probavni sustav, pa se morala vratiti kući i čekati termin za gastroskopiju.

"Ta noć bila je iznimno teška. Osjećala sam kako se žlica pomiče, ponekad čak i ispod rebara. Bilo je stvarno zastrašujuće. Bila sam napuhnuta, mučno mi je bilo i nisam mogla jesti bez čudnog osjećaja. Spavanje je bilo teško jer me svaki položaj podsjećao da mi je u želucu žlica", dodala je dalje.

Teško vađenje i brzi oporavak

Dva dana kasnije napokon je dobila termin za vađenje žlice iz tijela, zahvat koji je obavljen u lokalnoj anesteziji. Iako je znala da je to jedini način da se riješi opasnog predmeta, iskustvo je za nju bilo izuzetno teško i stresno.

"Nisam smjela gutati dok su je izvlačili. Morali su je okretati u želucu, što je izazvalo manje krvarenje. Nije bilo ugodno, ali osjetila sam ogromno olakšanje kada je napokon izašla", istaknula je.

Dodala je kako je presretna što je žlica uklonjena gastroskopijom i što nije bila potrebna operacija otvaranja želuca. Nekoliko sati nakon zahvata mogla je otići kući.

"Oporavak je bio brz. Imala sam bolno grlo zbog oštećenja jednjaka, nekoliko manjih krvarenja u želucu i osjetljiv želudac neko vrijeme, ali bez trajnih posljedica. Ipak, stekla sam doživotni nadimak - 'ona cura sa žlicom'", rekla je.

Nitko joj nije vjerovao

Već sljedeći dan vratila se na posao.

"Kolege mi nisu vjerovali dok im nisam pokazala rendgensku snimku", otkrila je.

Unatoč neugodnom iskustvu, Reymy je odlučila zadržati žlicu kao uspomenu.

"Moj dečko želi od nje napraviti umjetničko djelo. Još ne zna točno što, ali sigurno će biti jedinstveno. Takva avantura zaslužuje barem to", zaključila je.