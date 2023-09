Zeni Zounds (38) iz Chicaga u SAD-u nikada nije planirala imati velike grudi kad je bila na operaciji promjene spola, no priznala je da je oduvijek bila ljubomorna na žene koje su imale ogromno poprsje, piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Transseksualni marketing: Kako reklamirati grudnjak bez grudi

Zeni još nije zadovoljna veličinom svojih grudi, pa ih svako malo povećava, a svaka od njih teška je kao novorođenče, nešto više od tri kilograma. Ona je priznala da bi voljela imati najveće grudi na svijetu.

"Znala sam da želim ići više od onoga što sam planirala. Uvijek sam zavidjela ženama s ekstremnim implantatima u grudima. Znala sam da će veličina koju sam prvo željela zahtijevati dva zahvata. Na kraju sam kontaktirala svog kirurga da mu kažem da želim još veće grudi", ispričala je Zeni.

"Dobila sam implantate od 800 ml (0,77 kg) u veljači 2012. godine i onda sam se vratila tri mjeseca kasnije na one od 1.800 ml", dodala je.

No, kad je dobila svoje implantate, Zeni se osjećala "razočarana" veličinom.

Voli pokazivati grudi na Internetu

"Zakazala sam još jedan termin čim liječnik dopusti. Do sada sam imala tri operacije grudi. Dobila sam implantate od 800 ml (0,77 kg) u veljači 2021. godine, 1.800 ml (1,77 kg) u svibnju 2021. godine i od 2.300 ml (2,58 kilograma) u listopadu 2022. godine", otkrila je.

Zeni je, pored toga, tri puta ugradila i filere u svoje grudi koje trenutno teže preko tri kilograma. Ona svoje ogromne grudi voli pokazivati na Internetu, no kad se pojavi u javnosti u potpunosti ih prekrije.

"Ja zapravo ne gledam ljude oko sebe, niti obraćam pažnju na to gledaju li me ili ne. Međutim, ljudi s kojima izađem vani opominjali su me da ljudi pilje u mene", objasnila je Zeni te je otkrila da ne planira stati u povećanju svojih grudi.

"Kirurg mi nije dao gornju granicu. Nadam se da će mi ogromne grudi pomoći da izgradim karijeru u industriji zabave. Želim imati neke od najvećih grudi na svijetu. Po njima sam poznata."

"U šali se opisujem kao profesionalni vlasnik velikih grudi, ali sam, također, potpuno ozbiljna. U biti, moj životni san je uvijek bio da mogu živjeti od toga da zabavljam ljude i budem ono što jesam", kazala je Zeni.