Žena s najvećim obrazima objavila fotke iz mladosti, slažete li se da je bila baš zgodna?

Anastazija Pokreščuk, 37-godišnja ukrajinska manekenka i influencerica, djevojka koja je svjetsku slavu stekla zahvaljujući ekstremnim estetskim zahvatima i tituli žene s najvećim obrazima na svijetu, ponovno je zaintrigirala serijalom fotografija na kojima je prikazala kako je izgledala uoči silnih zahvata.

Uz njih je napisala da je nekoć bila "prilično drugačija", pa izmamila niz komplimenata svojih pratitelja koji su je nahvalili kao dobro dušu ma kako izgledala.

Ipak, Anastazija je u više je navrata u medijima pojašnjavala kako se u svojoj prirodnoj koži nikada nije osjećala ugodno: "Bila sam poput sivog miša", kazala je jednom prilikom i dodala da je svoj nos oduvijek smatrala prevelikim.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"No, sada imam velike obraze i velike usne, pa to izgleda u redu", naglasila je.

Njezino putovanje u svijet estetske kirurgije započelo je kada je imala 26 godina. Tada se po prvi put podvrgnula tretmanu dermalnim filerima.

Reakcija je bila trenutna i snažna. "Nakon što sam dobila injekcije i vidjela promjene na svojim obrazima, zaljubila sam se u njih", priznala je.

Ovisnost i(li) stil života

Taj trenutak bio je prekretnica koja je dovela do onoga što neki nazivaju ovisnošću, a ona stilom života.

Anastazija tvrdi da je prije zahvata patila od manjka samopouzdanja te da joj je novi izgled donio osjećaj moći i zadovoljstva koji joj je ranije nedostajao.

Za nju estetske korekcije nisu bile samo fizička promjena, već način da svoju vanjštinu uskladi s onim kako se osjeća iznutra – snažno, upečatljivo i drugačije od drugih.

Popis zahvata kojima se Anastazija podvrgnula tijekom posljednjeg desetljeća je podugačak. Osim njezinih prepoznatljivih obraza, redovito koristi botoks za čelo kako bi kožu održala glatkom.

Njezine usne su višestruko povećane filerima, a oblik vilice i brade također je korigiran kako bi se postigao oštriji, definiraniji izgled.

Osim lica, Anastazija je radila i na drugim dijelovima tijela. Ima ugrađene zubne ljuskice (veneers) za postizanje savršenog, blještavog osmijeha. Također se podvrgnula povećanju grudi te postupku poznatom kao "Brazilian Butt Lift" (BBL) kako bi naglasila obline tijela.

Zanimljivo je da Anastazija ne posjećuje uvijek klinike za svoje zahvate na licu. Priznala je da je pohađala online tečaj kozmetologije te da ponekad sama sebi ubrizgava filere u obraze unatoč upozorenjima liječnika o opasnostima takve prakse.