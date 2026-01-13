Zbog atraktivne crnke u kratkoj suknjici milijuni iznova i iznova vrte reklamu za traktore!

Fabrizia Santarelli, 32-godišnja talijanska manekenka i televizijska voditeljica, istaknula se ovih dana na društvenim mrežama jer rijetko kada tako lijepe žene u kratkim suknjicama reklamiraju - traktore!

No, doista, zanosnu Santarelli je angažirala jedna tvrtka iz Barija da predstavi Landini Rex 3, vozilo koje nije toliko od koristi talijanskim šarmerima koliko je važno tamošnjim poljoprivrednicima.

Bilo kako bilo, video njezina predstavljanja traktora posljednjih je dana postao nezaobilazan na raznim društvenim mrežama, između ostalog i na Instagramu gdje je skupio gotovo milijun pregleda.

Je li Fabrizia nekog zainteresirala za kupnju traktora, to ne znamo reći, ali vam možemo kazati da je nova serija specijaliziranih vozila Landini Rex 3 stigla na tržište kao odgovor na sve zahtjevnije potrebe moderne poljoprivrede, posebice u sektorima vinogradarstva i voćarstva.

Taj kompaktni i snažni stroj spaja inovativnu tehnologiju, iznimnu okretnost i svestranost, što ga čini idealnim partnerom za rad u uskim redovima i na zahtjevnim terenima, kažu njegov proizvođač.