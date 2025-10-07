Zaprosio je djevojku na koncertu, uslijedio je zaplet iz najluđih sapunica

Prosidbe na koncertu i nisu više neka novost, vjerujemo da ste se na društvenim mrežama već nagledali takvih primjera, ali ovo što je počinio jedan muškarac iz Meksika nadmašilo je sve dosadašnje scenarije.

Naime, nedugo nakon što je kleknuo ispred voljene djevojke i ishodio njezin pristanak na brak, "majstor" se sjetio da kod kuće već ima ženu i djecu!

Kako je to mislio zatajiti od ljubavnice, nikome nije jasno, ali se narednih dana svojski trudio da se s društvenih mreža uklone sve snimke na kojima je ulovljen u dvostrukoj igri.

Pritom je autore zapisa upozoravao da mu se majka srušila i završila u bolnici nakon što je doznala da vara suprugu, međutim preljub svejedno nije uspio sakriti od javnosti.

Štoviše, skandal je dospio i na meksičke portale, čiji su novinari pojasnili da se prosidba odvila na koncertu Leandra Ríosa u Ciudad Acuñi, pa usto prepričali da je slatkorječivi preljubnik uz prsten u ruci djevojci obećao da je učiniti princezom.

"Želim ti reći da te volim iz sveg srca i da želim s tobom podijeliti ostatak života. Volim te, ljubavi moja, hoćeš li se udati za mene?", izgovorio je glavni junak ispred nekoliko tisuća ljudi, koji su tek naknadno doznali da neka nesretna žena već nosi njegovo prezime.