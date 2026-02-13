FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKAKO IH POSLUŠAJTE /

Zapjevale su hit Jakova Jozinovića i oduševile poznavanjem hrvatskog jezika i divnim vokalima

Zapjevale su hit Jakova Jozinovića i oduševile poznavanjem hrvatskog jezika i divnim vokalima
×
Foto: Screenshot

Nikongo je ovdašnju glazbu upoznala zahvaljujući suprugu

13.2.2026.
9:07
Webcafe.hr
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemačke glazbenice Esther Nikongo i Alicia Awa ponovno su oduševile svoje pratitelje i izmamile silne komplimente na Instagramu nakon što su tijekom vožnje zapjevale hit "Ja volim" Jakova Jozinovića.

Tjedan dana stara snimka u međuvremenu je skupila gotovo 400 tisuća pregleda te je još jedanput dokazala da te simpatične djevojke sjajno barataju hrvatskim jezikom.

Nikogo je nedavno otkrila i kako je došlo do toga, odnosno pojasnila da je njezin suprug podrijetlom iz Hrvatske te da se oduševila kada je prvi puta u obiteljskom okruženju čula, kako ju je nazvala, balkansku glazbu.

"Balkanska glazba ima svojevrsnu dubinu. Izražava emocije i povezanost s domovinom, što me do te mjere dotaknulo da sam i sama zapjevala tu muziku", kazala je Nikongo.

Nikongo, koja u sebi nosi angolske i kongoanske gene, kao pjevačica hitova s područja bivše Jugoslavije se na Instagramu predstavila tek nedavno, početkom prosinca 2025. godine, te je u tih desetak tjedana ispred kamere zapjevala i pjesme Mate Miše Kovača, Olivera Dragojevića, Magazina, Nine Badrić, Miroslava Škore, Mate Bulića, Jelene Rozge, Halida Bešlića...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AWA (@aliciaawa)

 

@estallove Lavanda by Halid BESLIc takes me to another dimension 🥹🫶🏾 #zatebe#carpoolkaraoke#bosnia#halidbeslic#bosnia🇧🇦 T-Shirt by @BALKANROOTS.DE ♬ Originalton - ESTHER

 

 

NjemiceJakov Jozinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx