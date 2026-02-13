Zapjevale su hit Jakova Jozinovića i oduševile poznavanjem hrvatskog jezika i divnim vokalima

Njemačke glazbenice Esther Nikongo i Alicia Awa ponovno su oduševile svoje pratitelje i izmamile silne komplimente na Instagramu nakon što su tijekom vožnje zapjevale hit "Ja volim" Jakova Jozinovića.

Tjedan dana stara snimka u međuvremenu je skupila gotovo 400 tisuća pregleda te je još jedanput dokazala da te simpatične djevojke sjajno barataju hrvatskim jezikom.

Nikogo je nedavno otkrila i kako je došlo do toga, odnosno pojasnila da je njezin suprug podrijetlom iz Hrvatske te da se oduševila kada je prvi puta u obiteljskom okruženju čula, kako ju je nazvala, balkansku glazbu.

"Balkanska glazba ima svojevrsnu dubinu. Izražava emocije i povezanost s domovinom, što me do te mjere dotaknulo da sam i sama zapjevala tu muziku", kazala je Nikongo.

Nikongo, koja u sebi nosi angolske i kongoanske gene, kao pjevačica hitova s područja bivše Jugoslavije se na Instagramu predstavila tek nedavno, početkom prosinca 2025. godine, te je u tih desetak tjedana ispred kamere zapjevala i pjesme Mate Miše Kovača, Olivera Dragojevića, Magazina, Nine Badrić, Miroslava Škore, Mate Bulića, Jelene Rozge, Halida Bešlića...