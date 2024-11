Zamijenili epilepsiju za demonsko opsjednuće: Umjesto da pomognu djevojci, policajci vršili egzorcizam!

Nekolicina policajaca i zaštitara iz peruanske Lime zaprepastili su tamošnju javnost odlukom koja je proizašla iz zabrinjavajućeg neznanja. Naime, umjesto da pomognu jednoj mladoj djevojci koju je u četvrtak nasred ulice zadesio epileptični napad, "genijalci" su se okupili oko nje i stali vršiti egzorcizam!

Kako to svjedoče snimke nastale na mjestu incidenta, policajci su molili iznad djevojke i pokušavali iz nje istjerati demona, a sramotnu su scenu naposljetku prekinuli djelatnici hitne pomoći koju su nesretnicu prebacili u bolnicu.

Kako su to prenijeli lokalni mediji, muškarce u uniformama zbunilo je djevojčino grčenje što ih je navelo na molitve otklanjanja demona umjesto da djevojci pruže prvu pomoć.

Štoviše, jedan joj je od njih prislonio krunicu na čelo uvjeren da će je tako spasiti!

Jesu li policajci zbog toga eventualno kažnjeni, nije rečeno, međutim kada smo već na temi, evo što u takvim situacijama savjetuje Hrvatska udruga za epilepsiju:

Ako napadaj traje duže od 5 minuta obvezatno pozvati hitnu pomoć

"Čim napadaj započne potrebno je pogledati na sat i mjeriti njegovo trajanje. Većina napadaja završi za 2-3 minute i tada nije uvijek potrebno odmah zvati liječnika. No ako se radi o dužem trajanju napadaja, nužna je hitna liječnička intervencija. Bez točnog gledanja na sat vrlo je teško procijeniti dužinu trajanja napadaja jer u tim situacijama vrijeme ide sporije".

Spriječite tjelesne ozljede, osobito glave

To se najbolje može postići tako da se pod glavu stavi jastuk. No ako to nije moguće, pod glavu se može staviti bilo kakav mekani predmet, kao npr. neki smotani dio odjeće.

Osobu koja ima napadaj postavite u bočni položaj

Ako se radi o snažnim mišićnim kontrakcijama to neće uvijek biti lako. No položaj na boku povoljniji je od položaja na leđima jer se u tom položaju bolje može održati prohodnost dišnih putova i u tom je položaju znatno manja opasnost da nešto od sadržaja usne šupljine (slina npr.) dospije do larinksa ili dublje prema plućima.

Ne pokušavajte stavljati predmete između zubi

Pogrešno je vjerovanje da se stavljanjem predmeta u usta može spriječiti ozljeda jezika. Iskustvo pokazuje da takvi pokušaji mogu dovesti do dodatnih ozljeda jezika, zubi ili obraza, a ne treba zanemariti ni opasnost da strano tijelo može ugroziti prohodnost dišnih putova.

Ne pokušavajte napadaj prekinuti sputavanjem mišićnih kontrakcija

Na taj način napadaj nije moguće prekinuti, a u slučaju neopreznosti može doći i do dodatnih ozljeda.

Više o tome možete pročitati OVDJE

