S obzirom na to koliko je danas polubraće i polusestara, a tako smo počeli nazivati čak i one članove obitelji koji zapravo nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, uopće ne čudi da dolazi do ovakvih situacija. Da se među njima bude strasti i emocije.

Eto, tako je i Finkinja Matilda Eriksson (23) osjetila leptiriće kada je upoznala Samulija, četiri godine starijega mladića koji je postao članom obitelji 2019. godine.

Naime, tada se njezina majka udala za Samulijeva oca, a Matildi je bilo potrebna samo nekoliko dana da prema "novom rodu" osjeti privlačnost kojoj se bilo nemoguće othrvati.

“Bila su nam potrebna samo dva tjedna da počnemo dejtati, a nedugo potom Samuli je i preselio k meni. Osjećaj je odmah bio dobar, prirodan", izjavila je Matilda, pa priznala su pojedini njihovi prijatelji vijest rođenju njihove ljubavi dočekali podignutih obrva.

"Neki od naših prijatelja isprva su bili sumnjičavi, kao da sam osjetila i osuđivanje. Međutim, razgovor s majkom silno mi je pomogao da odagnam dvojbe.

Kazala mi je da učinim što god da smatram ispravnim, da ostavim tuđa mišljenja sa strane i naprosto slijedim svoje srce", prepričala je Matilda, koja se za Samulija naposljetku i udala nakon što je doznala da ne postoje nikakve negativne pravne implikacije.

Naime, kao što smo to već istaknuli, danas se polubraćom i polusestrama nazivaju čak i ona djeca koja nemaju istoga zajedničkog biološkog roditelja, pa je tako i Matilda priznala da je bila zbunjena oko toga kako će zakon gledati na brak u koji su uplovili.

Sretni par počeo je razmišljati i o djeci, ali još ne žuri sa zasnivanjem obitelji.