NIJE JOJ LAKO / Vani vrije, a u vlasnice goleme njih dvije: 'A muškarci? To poludi kada mi izvire grudi, samo misli na seks'

Shirley Flynn, poznata i kao Busty Malone, iskreno je otkrila kako je to imati velike grudi tijekom nesnosnih vrućina. Ova žena s ogromnim poprsjem podijelila je svoje poteškoće za Daily Star. Britanka je ispričala kako podnosi toplinski val u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje temperature sežu i do 40 stupnjeva Celzijusa. U nastavku pročitajte što na to sve kaže i kako se štiti od vrućine prsata Shirley...