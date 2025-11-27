Uznemirujuće: Odvela je psića na pokretne stepenice i vjerojatno ga učinila invalidom

Postoje itekako opravdani razlozi zašto se ne preporučuje voditi životinje na pokretne stepenice, ali nažalost se čini da pojedini ljudi vole učiti na teži način i uz golemu patnju svojih kućnih ljubimaca.

Posljedica neslušanja savjeta dovela je neki dan do stradanje jednoga psića, čije su stražnje šapice zapele u otvoru pri izlasku sa stepenica.

Stravičan prizor ovih je dana postao viralan na TikToku s više milijuna pregleda, a zabilježio ga je neki od kupaca u jednom od filipinskih trgovačkih centara.

Zašto su pokretne stepenice opasne za pse?

Pokretne stepenice dizajnirane su za ljudsku obuću, a ne za šape, kandže i krzno. Glavna opasnost leži u mehanizmu koji pokreće stepenice, posebice na mjestima gdje stepenice "nestaju" u pod, odnosno na ulazu i izlazu. Taj prostor, poznat kao češalj ploče, može djelovati poput drobilice.

Veterinarske studije i izvještaji hitnih službi potvrđuju da su ozljede na pokretnim stepenicama česte i teške.

Jedna retrospektivna studija, koja je obuhvatila razdoblje od sedam godina u velikom urbanom referentnom centru, zabilježila je trideset slučajeva pasa s ozljedama uzrokovanim pokretnim stepenicama. Sve ozljede nastale su uslijed zarobljavanja jedne ili više šapa u pokretnim dijelovima.

Statistika je zabrinjavajuća:

Ukupno je ozlijeđeno 39 šapa.

Većina pacijenata (73,3%) bili su manji psi, lakši od 10 kilograma.

Polovica ozlijeđenih pasa morala je biti podvrgnuta kirurškom zahvatu.

Kod gotovo 27% pacijenata bila je nužna amputacija prsta ili dijela prsta.

Osim fizičkih ozljeda, samo iskustvo može biti traumatično za psa. Metalna rebrasta tekstura podloge, buka motora i vibracije mogu izazvati paniku, što dodatno povećava rizik od nesreće.

Pravila sigurnosti: Što učiniti ako nema izbora?

Stručnjaci i organizacije za zaštitu životinja, poput Preventive Vet, jednoglasno savjetuju izbjegavanje pokretnih stepenica kad god je to moguće. Dizala i obične stepenice uvijek su sigurnija opcija. Međutim, u rijetkim situacijama kada alternativni put nije dostupan, vlasnici moraju poduzeti stroge mjere opreza.

Mali psi moraju u naručje Ako je pas dovoljno malen, najsigurnije ga je nositi. Pritom treba paziti da povodac ne visi, jer se i on može zaplesti u mehanizam, što može dovesti do gušenja ili pada.

Službeni psi i psi vodiči često prolaze kroz rigoroznu obuku kako bi naučili sigurno koristiti pokretne stepenice. Ključna tehnika koju uče je "preskakanje" (hop) preko kritičnih točaka na ulazu i izlazu, kako bi se izbjegao kontakt šapa s češljem ploče.

Ipak, čak i mnoge škole za obuku pasa vodiča izbjegavaju korištenje pokretnih stepenica ako postoji druga opcija. Za prosječnog kućnog ljubimca, pokušaj ovakvog manevra bez stručnog vodstva predstavlja nepotreban rizik.

Budite spremni na reakciju Svaki vlasnik trebao bi znati gdje se nalazi tipka za hitno zaustavljanje (Emergency Stop) na pokretnim stepenicama. U slučaju nezgode, brza reakcija može spasiti šapu ili život ljubimca.

Upozoravamo na uznemirujući sadržaj u videu!