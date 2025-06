Usudio se kušati jelo koje poslužuju uz gas maske, već nakon prve žlice je gorko požalio

Posjetite li doskora London, pa usput poželite kušati nešto pakleno ljuto, potražite restoran naziva Bengal Village jer u tom lokalu poslužuju curry koji je na glasu kao najljući u Velikoj Britaniji.

Kakvog je okusa, zaintrigiralo je neki dan i gosta imena Daniel, koji se nije dao smesti i unatoč tome što mu je djelatnik restorana curry poslužio uz - gas masku!

Na njegovu žalost, već je nakon prve žlice pokleknuo, a viralni video gledateljima je otkrio da je uskoro istrčao iz objekta kako bi došao do zraka te se zatekao u teškim mukama na pločniku.

Siroti Danijel na kraju se ipak oporavio nakon što je ispio čašu mango lassija, indijskoga pića koje se pravi od pirea od manga, jogurta, mlijeka i šećera, pa ispred kamera otkrio da je jelo koje je probao bilo "sotonističko".

Osoblje restorana radoznalima je potom otkrilo da "najljući curry" u sebi sadrži čak 72 začina, pa čak i Carolina Reaper, drugu najljuću papričicu na svijetu.

Usto je dodalo da se Daniel zapravo okušao u izazovu koji kaže da, ako gost uspije pojesti taj curry unutar 15 minuta, sve prethodno donijeto za stol neće biti naplaćeno bez obzira na broj gostiju.

"Vjerujemo da je to zapravo najljući curry na svijetu. U njemu se nalaze čak 72 različite čili papričice iz različitih dijelova svijeta, no ne potičemo goste da ga naručuju. Zapravo, upozoravamo ih da to čine na vlastitu odgovornost", kazao je novinarima The Suna vlasnik Bengal Villagea, 24-godišnji Mo.