Učenici zatekli voljenu nastavnicu iz biologije tamo gdje se naplaćuje intimno druženje

Claudia Covaciu, 24-godišnja nastavnica biologije, u ponedjeljak je i službeno prestala raditi u srednjoj školi "Lascăr Rosetti" u općini Răducăneni nakon što su njezini učenici otkrili da na internetu ima pseudonim pod kojim se bavi pornografijom, naveo je portal bzi.ro.

Ostavku je potpisala u petak, 24. listopada, a školski inspektorat okruga Iași uskoro će donijeti odluku što će se dogoditi s upražnjenim radnim mjestom.

Claudia Covaciu dospjela je u središte pozornosti školske uprave nakon što su učenici počeli dijeliti njezine fotografije i videozapise s web stranica za odrasle, papreni sadržaj koji je ubrzo stigao i do njihovih roditelja.

U spomenutoj gimnaziji predavala je tri godine te je bila izuzetno cijenjena zbog bliskog odnosa s učenicama i odličnih rezultata koje su ostvarili na ispitima.

Na njezinu žalost, netko radoznao ju je pronašao na stranicama s takozvanim chatovima gdje je intimno druženje preko kamera naplaćivala 1,4 dolara po minuti.

Tamo je također ostavila informacije o svojoj dobi, visini, težini, boji očiju i jezicima koje poznaje te napomenula da je na njezinim profilima moguće naći sadržaje za odrasle.

Također je istaknula da voli i žene zbog čega su joj rumunjski mediji nadjenuli nadimak "najljepše biseksualne nastavnice u Iasiju".

"Imam tijelo koje točno zna kako privući pažnju i um koji voli ići dalje. Moja kovrčava kosa, neukroćena poput moje mašte, poskakuje po cijelom mom licu dok vam pokazujem taj osmijeh koji govori da nisam stvorena za dobre (čedne) stvari.

Ljudi vole reći da sam lijepa, ali ja sam više od toga. Iza tih velikih, razigranih očiju krije se lisica s divljom stranom kojoj je nemoguće odoljeti. Ja sam tip djevojke koja ne samo da flerta, ja zavodim", napisala je na profilu.

Podrijetlom iz Arada, Covaciu je diplomirala na Fakultetu biologije Sveučilišta "Alexandru Ioan Cuza" u Iaşiju te na ispitu za stalni radni odnos dobila visoku ocjenu 9,73. Biologiju je predavala i u tamošnjoj osnovnoj školi.