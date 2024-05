U bukureštanskoj dvorani naziva Polyvalent u srijedu je održana sramotna borba u kojoj su sudjelovali muškarac nadimka Perverznjak iz Targu Ocna te dvije mlade djevojke, Beatrice Ungureanu i Roxana Tutu.

Borba je organizirana u sklopu večeri nazvane RXF46 MMA Gala, a okončana je očekivanim ishodom, tako što je Perverznjak izmlatio nesretnice koje su se na takvu ludost dale nagovoriti.

Meč je sveukupno trajao pet minuta, a kako to prenosi portal GSP, muškarac je djevojke udarao šakama iz svih položaja, držao ih za glave dok ih je tukao, a svako malo ih je i šutirao nogama!

Sve se to odvilo uz odobravanje i oduševljenje publike, koja je skandirala Perverznjaku dok su nesretnice primale udarac za udarcem.

"Ma to je samo show u kojem su svjesno odlučile sudjelovati. Nije naodmet da se muškarci bori protiv žena. Sve je to samo predstava. To je svjetski trend", kazao je organizator borbe Sebastian Vieru novinarima spomenutog portala, pa naglasio da će uskoro u ponudu uvrstiti i borbe 1 n 1 suprotnih spolova.

Rumunjski portali redom su žestoko osudili priredbu, a novinari portala Prosport u svom su naslovu bili najžešći:

"Sramotna i skandalozna borba u ringu između teškaša i dviju žena, Roxane i Bettyshore, bacila je Rumunjsku nazad u srednji vijek!"

Inače, Roxana Tutu sve do srijede u životu nije bila u ringu dok je Beatrice Ungureanu skupila ponešto iskustva u MMA borbama.

UPOZORAVAMO VAS DA SADRŽAJ U NASTAVKU SADRŽI PRIZORE NASILJA

