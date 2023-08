Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je fotografije automobila kod Šibenika koji su se parkirali u prvom redu do mora, a onda je stigla plima te su auti završili - u moru.

"Naši gosti parkiraju kad je oseka, ali ih iznenadi plima. Solaris kod Šibenika", stoji u objavi na Facebooku koja je u 14 sati skupila više od 1600 lajkova i preko 120 komentara.

Mnogi su si dali oduška, pa evo izdvajamo neke od komentara:

'Kako je uopće moguće parkirati uz samu obalu???';

'Kad žele autom u more i eto rezultata';

'Pametni gosti';

'Bit će posla za limare';

'Nisu učili u školi da postoje plima i oseka';

'Jesu platili vez?';

'Rijetke fotografije auta kako piju morsku vodu...';

'Prvi red do mora poprimio novo značenje';

'Pa ok, barem nisu dugo hodali umorni sa plaže'.

