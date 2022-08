Turbofolk influencerica, TikTokerica i novinarka Nina Skočak, čiji korijeni potječu iz Odžaka, a koju na TikToku prati preko 109.000 obožavatelja, otkrila je u jednom od posljednjih videa kako je prišla muškarcu u Amsterdamu i izazvala šok s njegove strane.

Sjećate je se s Instagrama Turbofolk poezija na kojemu je recitirala folk pjesme i postala hit na društvenim mrežama.

Skupila hrabrost

Svoju priču na TikToku je započela: "Storytime kako sam imala prvi spoj od tri dana. Ja vama ovo želim ispričati otkad se dogodilo, ali ja sam bila toliko uspaničena. U petom mjesecu sam bila u Amsterdamu s prijateljicom i bilo je finale Lige prvaka i ja sam s frendicom u kafiću, vidim u kafić ulazi jedan lik. Znači bio je savršen. I to je to. To je čovjek mog života. Nije me vidio zato što je gledao utakmicu, nije gledao iza. Mi smo htjeli već ići doma. Znači ja ako ne priđem ovom čovjeku, ja ga više nikad neću vidjeti u životu. Nina ili skupi muda ili odi doma kao pokisla vrba."

Muškarac ostao u šoku

"Ok, skupila sam muda. Ja njega ovako potapšam po ramenu i pitam: 'Oprosti, jesi ti slobodan'. On kao kaže: 'Da', a ja ni pet, ni šest, nego: 'Mogu dobiti tvoj broj'. On gleda svog prijatelja, gleda mene, ne može vjerovati što se događa i on kao pa dobro hajde. Mi smo se tu dopisivali tjednima i tjednima i toliko smo kliknuli, znači toliko smo zajedničkih stvari imali da je to bilo nevjerojatno. Došao je iz Amsterdama u Bruxelles na prvi dejt. Na kraju je ostao u Bruxellesu tri dana i bilo nam je pre predobro, baš smo kliknuli i u devetom mjesecu imamo dejt broj dva. Kasnije mi je rekao da je mislio da je bila oklada da ga tražim broj", objasnila je Nina.

Reakcije muškaraca

Na Ninin izazov su reagirali i neki muškarci :"Svaka čast na prvom koraku. Mi fakat ne vidimo sve oko sebe u svakom trenutku, a bilo bi nam žao kada bi znali kakve lijepe priče smo propustili."

"Eh da su žene tako prema meni kad ja njima priđem. One meni halo, tko si ti. Mrš", dodao je drugi.

Jedan začuđen muškarac je dodao da bi on bio šokiran da mu neka žena priđe na taj način.

Neke žene su prve prišle muškarcu

Javile su joj se i žene koje su isto prve prišle muškarcima: "Konačno žensko koje može prići liku. Znači doslovno ni ja nemam problem to napraviti i vjerujem da je njima to jako simpatično."

"Iskreno vam želim da uspije zbog ovog na početku: 'I to je to, to je čovjek mog života.' Na sličan način sam ja upoznala svog supruga pa zato", poručila joj je jedna žena.

Još jedna žena joj je ispričala svoje iskustvo: "Tako sam ja prišla svom sadašnjem momku. Bili smo skupa na katamaranu i bio mi je sladak. Vidjelo se da je stranac i sjela sam kraj njega i pitala ga. Tu noć je trebao otići iz Splita za Njemačku i na kraju je ostao sa mnom i nakon tjedan dana se vratio u Split kod mene na tjedan dana."