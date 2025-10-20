Trebala je biti časna sestra, a sada objavljuje snimke na kakve nekoć nije smjela ni pomisliti

Trebala je biti časna sestra, već je prihvatila da će živjeti u samostanu, međutim usputna opaska jednog muškarca u potpunosti je promijenila njezinu sudbinu.

Tako ukratko glasi priča 24-godišnje Brazilke Ane Nycole Gomes, koja danas podučava jogu na plaži u bikiniju te se snima za objave na Instagramu i TikToku u prilično slobodnim izdanjima.

Gomes je u upravo objavljenom razgovoru za Daily Mail kazala da je imala 16 godina kada joj je neki muškarac na crkvenome seminaru za mlade kazao da je 'previše lijepa da bi bila časna', nakon čega se zamislila i odustala od dotad zacrtanog puta.

Tog muškarca više nikad nije srela, ali tih nekoliko njegovih riječi bilo je sasvim dosta da preispita što zapravo želi.

"Osjetila sam kao da je netko u meni upalio svjetlo. Počela sam se pitati jesam li spremna odreći se svijeta čak i prije nego što sam u njemu živjela. Počela sam se pitati jesam li spremna odreći se svoje mladosti, svojih želja i svoje slobode“, kazala je ta djevojka visoka samo 150 centimetara i nastavila:

"Odrasla sam u uvjerenju da sam rođena da živim u osami, ali kada čula tu opasku na račun moje ljepote, nešto se u meni prelomilo i promijenilo", ispričala je Nycole, koja trenutačno živi u Maceióu u Brazilu.

Nycole je, između ostalog, o sebi ispričala i to da je bila smještena u službu za zaštitu djece nakon što je napuštena u dobi od pet godina.

Naime, njezin biološki otac izgubio je bitku za skrbništvom te ju je na kraju posvojila jedna vrlo religiozna obitelj.

Jednom nakon što je odustala od redovničkog života, Nycole je počela zarađivati kao dadilja, a s vremenom je prigrlila svoje tijelo i senzualnost.

"Učili su me da je senzualnost grijeh, no sada je vidim kao nešto sveto. Moje tijelo nije teret, to je način na koji govorim svoju istinu. Časna sestra koja nikada nisam postala naučila me kako biti žena kakva jesam.

Napuštanje tog puta bio je moj prvi korak prema slobodi.", rekla je u razgovoru za Daily Mail.

Dok je nekoć sanjala o nošenju redovničke odore, sada ponosno dijeli videozapise na kojima vježba jogu u bikiniju, a da je pritom ljudima zanimljiva, svjedoči i podatak da ima oko 330 tisuća pratitelja na Instagramu.