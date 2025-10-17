Taksist objavio cjenik, kilometar naplaćuje 10 eura! Ali, bacite pogled na sitna slova...

Objava na hrvatskom Redditu izazvala je burnu raspravu i lavinu komentara nakon što je jedan korisnik podijelio fotografiju cjenika taksi usluge u Zagrebu s astronomskim cijenama. Pod naslovom 'Madzarov cjenik', objava je poslužila kao upozorenje svima koji u žurbi ne mogu dobiti vožnju putem popularnih aplikacija, ali i kao povod za širu raspravu o problemu taksi usluga u glavnom gradu.

Fotografija prikazuje cjenik pričvršćen za naslon sjedala u taksi vozilu, a cijene su šokantne. Start vožnje iznosi 5 eura, dok se svaki prijeđeni kilometar naplaćuje 5 eura po 'Tarifi 1' ili čak 10 eura po 'Tarifi 2'.

Povrh toga, svaka minuta vožnje košta dodatna 2 eura, što znači da taksimetar istovremeno obračunava i udaljenost i vrijeme. Kao da to nije dovoljno, u sitnom tisku stoje i dvije posebno sporne stavke: 'Cijene su informativne i podložne promjenama!' te 'Postoji mogućnost nagodbe cijene!', što putnika stavlja u potpuno nesiguran položaj.

POGLEDAJTE VIDEO Taksisti od Vlade traže uvođenje reda

Brze i oštre reakcije

Reakcije na Redditu bile su brze i oštre. "Čekaj, naplaćuješ po kilometru i po minuti? Pa bolje biti taksist nego kirurg', sažeo je svoje dojmove jedan korisnik.

Drugi su izračunali da satnica ovog taksista iznosi oko 120 eura. Jedan je korisnik izračunao da bi ga vožnja od zračne luke do Trešnjevke, koja ga je preko jedne aplikacije nedavno koštala 23 eura, po ovom cjeniku izašla oko 160 eura.

Tko su najčešće žrtve?

U raspravi se brzo iskristaliziralo tko su najčešće žrtve ovakve prakse – stariji građani, pogotovo u blizini bolnica, te neinformirani turisti na Glavnom kolodvoru i zračnoj luci.

Objava je objavljena u vrijeme kada se u Zagrebu održava nekoliko velikih događaja, poput Oktobeerfesta i raznih festivala, što dovodi do povećane potražnje i manjka dostupnih vozila na aplikacijama poput Ubera i Bolta.

Upravo takve situacije, ističu komentatori, koriste 'lovci u mutnom' koji vrebaju putnike u nevolji.

Problem nije od jučer

Mnogi su istaknuli da ovo nije novi problem te da u Zagrebu već godinama 'operira' jedan broj taksista s nerealnim cijenama. Ovdje treba istaknuti kako su slični slučajevi zabilježeni i širom Hrvatske, posebice u dalmatinskim gradovima u sezoni.

U moru negativnih iskustava, korisnici su kao alternativu istaknuli prednosti korištenja aplikacija koje unaprijed prikazuju fiksnu cijenu vožnje, čime se izbjegavaju neugodna iznenađenja. Iako i te platforme imaju svoje mane, poput dinamičkog dizanja cijena u vrijeme gužvi, razlika u cijeni u usporedbi s ovakvim primjerima je drastična i očita.

Ova viralna objava poslužila je kao još jedno snažno upozorenje svim stanovnicima i posjetiteljima Zagreba da je pri ulasku u taksi nužan oprez, a provjera cijene prije početka vožnje može vas spasiti od onoga što su mnogi nazvali legalnom pljačkom.