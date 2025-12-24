Ove stvari nipošto nemojte darivati nekome za Božić: Navodno donose nesreću i suze

Blagdansko vrijeme sinonim je za radost, zajedništvo i, naravno, darivanje. Mnogi od nas ulažu velik trud u odabir savršenog poklona kojim će razveseliti svoje najmilije.

Ipak, posljednje što želite jest da vaš pomno odabran dar, umotan u najljepši papir, sa sobom donese i dozu loše sreće. Diljem svijeta postoje brojna praznovjerja vezana uz darove, a neka od njih toliko su se ukorijenila u tradiciji da ih se mnogi i danas pridržavaju.

Iako se radi o starim vjerovanjima, nije naodmet znati koje predmete, prema folkloru, trebate izbjegavati ispod božićnog drvca.

Oštri predmeti: Noževi i škare

Poklanjanje bilo čega oštrog, poput kuhinjskog noža, škara ili džepnog nožića, smatra se jednim od najgorih znakova. Vjeruje se da takav dar simbolički "reže" ili prekida odnos između darivatelja i primatelja.

Ako ste ipak odlučili pokloniti prekrasan set noževa strastvenom kuharu, postoji način da se zaobiđe ovo praznovjerje. Primatelj dara trebao bi vam zauzvrat dati kovanicu, čime se dar simbolički pretvara u kupoprodajnu transakciju i poništava negativna energija.

Neki folkloristi čak preporučuju izgovaranje stare rime: "Ako me voliš, kao što ja volim tebe, nijedan nož ne može presjeći našu ljubav nadvoje."

Simboli odlaska i prolaznosti: Cipele i satovi

Iako se novi par cipela čini kao sjajan i praktičan poklon, praznovjerje kaže da darivanje cipela znači da će osoba kojoj ste ih poklonili "otići" iz vašeg života.

Ovo je vjerovanje bilo toliko snažno u viktorijansko doba da su se umjesto pravih cipela poklanjale minijaturne cipelice kao neka vrsta bona koji bi se za pravi par zamijenio tek nakon blagdana.

Slična simbolika veže se i za satove. Prema tradicionalnoj kineskoj kulturi, darivanje sata simbolizira odbrojavanje vremena do kraja, bilo da se radi o vezi, prijateljstvu ili čak životu primatelja. Smatra se da takav dar donosi zlu kob, pogotovo ako se sat zaustavi.

Foto: Shutterstock

Prazan novčanik i torbica

Ako nekome poklanjate novčanik, torbicu ili čak posudu za novac, nikada ih nemojte darovati prazne. Vjeruje se da prazan novčanik priziva siromaštvo i financijske poteškoće.

Kako biste osigurali prosperitet i bogatstvo osobi kojoj darujete, u novčanik uvijek stavite barem jednu kovanicu ili novčanicu. To je jednostavan trik koji, prema vjerovanju, osigurava da novčanik nikada neće biti prazan.

Darovi koji prizivaju suze i tugu

Maramice: Jedno od najdoslovnijih praznovjerja kaže da poklanjanje maramica, bilo papirnatih ili platnenih, simbolizira buduće suze i tugu.

U Švedskoj postoji vjerovanje da muškarac nikada ne smije svojoj voljenoj pokloniti svilenu maramicu jer će ona njome "obrisati" svoju ljubav prema njemu.

Biseri: Iako su elegantni i vrijedni, biseri se tradicionalno smatraju simbolom tuge. Prema legendi, biseri su suze anđela ili morskih sirena te se vjeruje da će donijeti nesreću i plač onome tko ih dobije na poklon.

Ogledala: U mnogim kulturama ogledala se smatraju portalima u druge svjetove ili predmetima koji mogu zarobiti dušu. Darivanje ogledala smatra se izuzetno nesretnim jer može donijeti niz nevolja u dom primatelja.

A ako se ogledalo razbije, dobro je poznato vjerovanje o sedam godina nesreće.

Foto: Shutterstock

Ostali predmeti koje treba izbjegavati

Lista "nesretnih" darova prilično je duga, a na njoj se nalaze i neki naizgled bezazleni predmeti:

Sapun: Vjeruje se da sapun kao poklon može "isprati" prijateljstvo.

Svijeće: U nekim kulturama darivanje svijeće simbolizira "izgaranje" odnosa. Savjetuje se da se svijeća barem nakratko upali prije darivanja kako bi se unijela toplina.

Rukavice: Poklanjanje rukavica, prema starom vjerovanju, znači da ćete se uskoro posvađati s tom osobom.

Paunovo perje: Smatra se izuzetno nesretnim imati paunovo perje u kući jer navodno priziva "zlo oko".

Crna boja: Predmeti crne boje povezuju se sa smrću i tugom, pa se savjetuje izbjegavanje takvih darova. Slično vrijedi i za knjige s crvenim koricama, koje prema nekim vjerovanjima mogu prekinuti prijateljstvo jer crvena boja simbolizira ljutnju.