Ove stvari nipošto nemojte darivati nekome za Božić: Navodno donose nesreću i suze
Dok jedni u darovima vide samo znak pažnje i ljubavi, stara praznovjerja upozoravaju da neki pokloni pod božićnim drvcem mogu simbolički prizvati nesreću, suze ili prekid odnosa
Blagdansko vrijeme sinonim je za radost, zajedništvo i, naravno, darivanje. Mnogi od nas ulažu velik trud u odabir savršenog poklona kojim će razveseliti svoje najmilije.
Ipak, posljednje što želite jest da vaš pomno odabran dar, umotan u najljepši papir, sa sobom donese i dozu loše sreće. Diljem svijeta postoje brojna praznovjerja vezana uz darove, a neka od njih toliko su se ukorijenila u tradiciji da ih se mnogi i danas pridržavaju.
Iako se radi o starim vjerovanjima, nije naodmet znati koje predmete, prema folkloru, trebate izbjegavati ispod božićnog drvca.
Oštri predmeti: Noževi i škare
Poklanjanje bilo čega oštrog, poput kuhinjskog noža, škara ili džepnog nožića, smatra se jednim od najgorih znakova. Vjeruje se da takav dar simbolički "reže" ili prekida odnos između darivatelja i primatelja.
Ako ste ipak odlučili pokloniti prekrasan set noževa strastvenom kuharu, postoji način da se zaobiđe ovo praznovjerje. Primatelj dara trebao bi vam zauzvrat dati kovanicu, čime se dar simbolički pretvara u kupoprodajnu transakciju i poništava negativna energija.
Neki folkloristi čak preporučuju izgovaranje stare rime: "Ako me voliš, kao što ja volim tebe, nijedan nož ne može presjeći našu ljubav nadvoje."
Simboli odlaska i prolaznosti: Cipele i satovi
Iako se novi par cipela čini kao sjajan i praktičan poklon, praznovjerje kaže da darivanje cipela znači da će osoba kojoj ste ih poklonili "otići" iz vašeg života.
Ovo je vjerovanje bilo toliko snažno u viktorijansko doba da su se umjesto pravih cipela poklanjale minijaturne cipelice kao neka vrsta bona koji bi se za pravi par zamijenio tek nakon blagdana.
Slična simbolika veže se i za satove. Prema tradicionalnoj kineskoj kulturi, darivanje sata simbolizira odbrojavanje vremena do kraja, bilo da se radi o vezi, prijateljstvu ili čak životu primatelja. Smatra se da takav dar donosi zlu kob, pogotovo ako se sat zaustavi.
Prazan novčanik i torbica
Ako nekome poklanjate novčanik, torbicu ili čak posudu za novac, nikada ih nemojte darovati prazne. Vjeruje se da prazan novčanik priziva siromaštvo i financijske poteškoće.
Kako biste osigurali prosperitet i bogatstvo osobi kojoj darujete, u novčanik uvijek stavite barem jednu kovanicu ili novčanicu. To je jednostavan trik koji, prema vjerovanju, osigurava da novčanik nikada neće biti prazan.
Darovi koji prizivaju suze i tugu
Maramice: Jedno od najdoslovnijih praznovjerja kaže da poklanjanje maramica, bilo papirnatih ili platnenih, simbolizira buduće suze i tugu.
U Švedskoj postoji vjerovanje da muškarac nikada ne smije svojoj voljenoj pokloniti svilenu maramicu jer će ona njome "obrisati" svoju ljubav prema njemu.
Biseri: Iako su elegantni i vrijedni, biseri se tradicionalno smatraju simbolom tuge. Prema legendi, biseri su suze anđela ili morskih sirena te se vjeruje da će donijeti nesreću i plač onome tko ih dobije na poklon.
Ogledala: U mnogim kulturama ogledala se smatraju portalima u druge svjetove ili predmetima koji mogu zarobiti dušu. Darivanje ogledala smatra se izuzetno nesretnim jer može donijeti niz nevolja u dom primatelja.
A ako se ogledalo razbije, dobro je poznato vjerovanje o sedam godina nesreće.
Ostali predmeti koje treba izbjegavati
Lista "nesretnih" darova prilično je duga, a na njoj se nalaze i neki naizgled bezazleni predmeti:
Sapun: Vjeruje se da sapun kao poklon može "isprati" prijateljstvo.
Svijeće: U nekim kulturama darivanje svijeće simbolizira "izgaranje" odnosa. Savjetuje se da se svijeća barem nakratko upali prije darivanja kako bi se unijela toplina.
Rukavice: Poklanjanje rukavica, prema starom vjerovanju, znači da ćete se uskoro posvađati s tom osobom.
Paunovo perje: Smatra se izuzetno nesretnim imati paunovo perje u kući jer navodno priziva "zlo oko".
Crna boja: Predmeti crne boje povezuju se sa smrću i tugom, pa se savjetuje izbjegavanje takvih darova. Slično vrijedi i za knjige s crvenim koricama, koje prema nekim vjerovanjima mogu prekinuti prijateljstvo jer crvena boja simbolizira ljutnju.