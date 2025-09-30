Što ti je pehist: Zamolio je policajca izvan dužnosti da mu čuva stražu dok dila drogu

Neimenovani osamnaestogodišnjak upisao se zlatnim slovima u rubriku "naletio na krivog" kada mu je neku noć, otprilike oko tri sata ujutro, palo na pamet upitati nepoznatog čovjeka da mu drži stražu dok dila te mu ponudio nešto marihuane za tu uslugu.

Naime, kako je to navela poljska policija u priopćenju na svojim službenim stranicama, ispostavilo se da je naletio na policajca izvan dužnosti, koji je u Rzeszówu koristio slobodan dan u društvu rođaka.

Policajac je nakon upoznavanja upitao mladića koje sve droge posjeduje u asortimanu, pa kada je od izvukao sve informacije koje su mu bile potrebne, o situaciji je obavijestio dežurnog policajca koji je na mjesto događaja poslao patrolu iz policijske postaje Nowe Miasto.

Osamnaestogodišnjak je isprva odbijao povjerovati da je muškarac u civilu zapravo policajac, no kada je konačno shvatio da nije u pitanju skrivena kamera, odlučio je ne pružati otpor i u miru dočekati dolazak pojačanja.

U postaji su mu policajci oduzeli marihuanu, mefedron i psihotropne tablete za koje nije imao recept.

U međuvremenu je priznao krivnju, a zakon za ovo djelo predviđa kaznu do tri godine zatvora.