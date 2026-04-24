Sve za porast nataliteta: Građani će primati naknadu za korištenje Tindera i sličnih aplikacija

Suočena s jednom od najtežih demografskih kriza na svijetu, jedna japanska prefektura odlučila se na radikalan i dosad neviđen korak - odlučila je građanima plaćati korištenje aplikacija za upoznavanje!

Lokalna vlada prefekture Kochi, ruralne regije s oko 650.000 stanovnika čiji broj neprestano opada, pokrenula je program subvencija namijenjen samcima u dobi od 20 do 39 godina te će svaki stanovnik koji se uklapa u tu dobnu skupinu moći dobiti godišnju subvenciju u iznosu do 20.000 jena, odnosno 120 eura, za pokrivanje troškova korištenja certificiranih servisa za upoznavanje.

Sredstva su namijenjena za plaćanje članarina, registracijskih pristojbi i mjesečnih pretplata na odobrenim platformama u razdoblju od travnja 2026. do ožujka 2027. godine.

Ovaj potez temelji se na statistici koja je, čini se, upalila alarme u vladinim uredima. Naime, prema istraživanju japanske vlade, čak jedan od četiri bračna para mlađa od 39 godina upoznao je svog supružnika online.

Ta nekonvencionalna mjera samo je najnoviji pokušaj borbe s demografskom krizom koja desetljećima pogađa Japan.

Zemlja se suočava s rekordno niskom stopom nataliteta i jednom od najstarijih populacija na svijetu. Broj rođenih beba pao je desetu godinu zaredom, a stariji od 65 godina sada čine gotovo 30 posto ukupnog stanovništva. Ruralne regije poput Kochija posebno su pogođene, jer mladi masovno odlaze u veće gradove u potrazi za obrazovanjem i poslom.

Analitičari ističu da japanska kriza plodnosti zapravo nije samo problem rađanja, već "kriza stvaranja parova" jer je broj djece koju imaju vjenčani parovi ostao relativno stabilan posljednjih desetljeća.

Ključni problem je drastičan pad broja sklopljenih brakova. Upravo zato lokalne vlasti sada ciljaju na sam početak procesa - spajanje samaca.

Odluka vlade u Kochiju izazvala je lavinu komentara u Japanu. I dok su jedni pozdravili inicijativu kao inovativan i pragmatičan pokušaj rješavanja gorućeg problema, drugi su prema mjeri skeptični.

Kritičari tvrde da financijski poticaji za aplikacije za spojeve predstavljaju tek površinsko rješenje koje ignorira stvarne uzroke problema.

Mnogi mladi Japanci ističu da prepreka osnivanju obitelji nije nedostatak prilika za upoznavanje, već duboki socioekonomski problemi. Kao glavne razloge za odgađanje braka i roditeljstva navode ekonomsku nesigurnost, iscrpljujuće dugo radno vrijeme i visoke troškove odgoja djece.

Zanimljivo, Kochi nije prva regija koja eksperimentira s ovakvim mjerama. Prefektura Miyazaki prošle je godine nudila manju subvenciju od 10.000 jena, a grad Tokio je čak pokrenuo vlastitu aplikaciju za upoznavanje "Tokyo Enmusubi".