Da sutra otputujete u Sjedinjene Američke Države, u saveznu državu Illinois, zasigurno ne biste očekivali da ćete nasred ulice ugledati jedan od najvećih industrijskih simbola Jugoslavije, nekoć na ulicama sveprisutni Yugo.

A na jedan primjerak naletio je korisnik TikToka Savo Perić, koji je k tome korisnicima te društvene mreže prikazao da je vlasnik tog automobila dao izraditi tablicu sa svojim imenom.

Tako su tiktoker doznali da negdje u Illinoisu živi i izvjesni Živorad, odnosno Žile, kojemu je legendarni Yugo toliko prirastao srcu da ga i danas vozi kroz Ameriku.

Inače, da to pojasnimo našim mlađim čitateljima, Yugo je automobil koji je sklapala Zastava od 1978. do 2008 godine. To je bio jedini Zastavin automobil koji se mogao naći i na području Sjeverne Amerike, a zvao se Yugo 45, 55, 60 ili 65 (ovisno od tome koliko je imao konjskih snaga).

Na Wikipediji stoji i podatak da je sveukupno izrađeno 794.428 primjeraka tog vozila, a najviše ih je izvezeno upravo u SAD, gdje su bili najjeftiniji automobili na tržištu s cijenom manjom od četiri tisuće dolara.

I iz tog razloga su ga u Americi doživljavali uglavnom kao sprdnju, pa se tako kragujevački automobilski biser kao predmet zafrkancije počeo pojavljivati i u brojnim američkim filmovima.

Jednom prigodom ga je u svoj spot uvrstila čak i Metallica (The Day That Never Comes).

