Dan je zagrljaja: Ptičice šire krila, ribice peraje, a prizori ovih preslatkih bića osvajaju srca

Međunarodni dan zagrljaja obilježava se svake godine 21. siječnja, a ova posebna tradicija započela je davne 1986. godine. Cilj ovog dana je jednostavan, ali moćan – širenje ljubavi, dobrote i povezanosti među ljudima. Zagrljaj je univerzalni jezik kojim izražavamo toplinu i podršku. No, što ovaj dan znači u životinjskom svijetu? One nas često podsjete na iskonske vrijednosti – ljubav, zaštitu i brigu za druge. Njihovi "zagrljaji" dolaze u raznim oblicima, od nježnog dodira krila do srdačnih zamotavanja repova. Ove prekrasne fotografije savršeno dočaravaju trenutke bliskosti među životinjama, te otkrivaju njihovu iskonsku nježnost i povezanost. Svaka od njih priča svoju priču o ljubavi, prijateljstvu i instinktivnoj potrebi za toplinom, te podsjeća na univerzalnu važnost zajedništva u svim oblicima života.