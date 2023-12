Korisnik Reddita iz češkog Kroměříža pojadao se neki dan na toj društvenoj mreži kako je srušen na vozačkom neposredno prije kraja ispita.

U objavi je istaknuo da je ostao silno iznenađen negativnom ocjenom ovlaštenoga ispitivača, pogotovo stoga što je do tog trenutka, kako je barem naveo, sve zadaće i obaveze u prometu odradio besprijekorno.

U nastavku je priložio i snimku svog grijeha, a prije nego što vam prenesemo što je dobio kao obrazloženje, predlažemo da pogledate taj zapis i pokušate sami dokučiti pri čemu je pogriješio.

Jeste li primijetili što mu je to ovlašteni ispitivač uzeo za zlo?

Nema veze ako niste, mnogima je trebalo neko vrijeme da uoče što je to kandidat krivo počinio. A zamjereno mu je to što je naglo zakočio uoči pješačkog prijelaza, odnosno to što nije prilagodio brzinu budući da se na zebri već nalazio neki građanin u društvu djeteta.

Što kažete, je li ispitivač bio prestrog? Ili ste možda mišljenja da upravo tako treba s budućim sudionicima prometa? Ako nam dopustite da budemo malo zločesti, s obzirom na to da svakodnevno svjedočimo oduzimanju prednosti pješacima, dotični bi član komisije kod nas "porušio pola države".