Srbin postavio urnebesan oglas za prodaju kuće: Internet plače od smijeha, cijena je pravi hit

Oglasi za prodaju kuća i stanova svakodnevno preplavljuju internetske oglasnike i društvene mreže. Dok su mnogi od njih klasični, informativni i strogo poslovni, povremeno se pojavi i poneki koji izazove podignute obrve, ali i salve smijeha. Upravo takvi oglasi nerijetko postanu viralni jer se teško razaznaje je li riječ o ozbiljnoj ponudi ili dobro osmišljenoj šali.

Jedan takav oglas, koji dolazi iz Srbije, posljednjih dana privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža. Objavljen na platformi X (bivšem Twitteru), u vrlo kratkom roku prikupio je gotovo 80 tisuća pregleda.

"Kupila bih ovu kuću samo zbog ovog oglasa", stoji u opisu slike.

Kupila bih ovu kuću samo zbog ovog oglasa pic.twitter.com/BP9S4yujyJ — Hathor (@h_athor) January 13, 2026

Atraktivna lokacija

Prema riječima prodavača, kuća se nalazi na iznimno "atraktivnoj lokaciji", a ponuda je odlična za one koji žele nešto minimalističko.

"Na svega 7350 km od New Yorka u prelepom Bačkom Jarku (nije prelijep) prodaje se prelepa kuća (nije prelijepa) površine nogometnog terena na tržnici od pet nogometnih terena. Voda, struja, plin sve po redu. U cijenu su uračunata i dva parkirna mjesta (ispred ograde)", započeo je oglas.

Cijena prava sitnica

Međutim, postoji jedan faktor koji je natjerao prodavača da cijenu podigne iznad prvotno planirane.

"Ono što podiže cijenu ove nekretnine je prvi susjed do vrta, majstor Pantos, koji će vam riješiti svaki problem sa strujom i vodom, a imat ćete ih ukoliko se odlučite za ovu kupovinu", nastavio je dalje.

Cijena je prava sitnica, a uz to kupci imaju priliku ostvariti značajnu uštedu ovom kupnjom. S obzirom na sve što se nudi, ovaj je poslovni potez prava prilika koja se rijetko ponavlja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"S obzirom na blizinu New Yorka i cijena je prava sitnica i iznosi 283.000 eura. Za ozbiljnog kupca može mala korekcija cijene od svega 200.000 eura, tako da vam ostaje 83.000 eura", otkrio je ovaj zet koji od punca očekuje samo mali postotak od kupljene kuće.

"Ne zovite da me pitate kakav je krov i od čega je napravljena, ja sam samo zet koji prodaje i koji će imati dvije pive od prodaje. Sretno svima", zaključio je.

Korisnici umiru od smijeha

Korisnici X-a ne mogu prestati smijati se ovom oglasu. Dok su neki priznali da im je izmamio osmijeh i uljepšao dan, drugi su se složili da nikada nisu pročitali bolji oglas.

"Uvjerio me sa susjedom. Kod nas se kaže da kuću prodaju susjedi; dakle, prvo gledas susjedstvo", "Bolji oglas nisam pročitala", "Umirem od smijeha. Lijep početak godine", "Extra napisan oglas", "Kakva legenda", pisali su.