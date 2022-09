Zoran Šprajc, uz ekskluzivno javljanje Borne Sora ispred Banskih dvora, u Stanju nacije osvrnuo se na paket mjera koje vlada priprema u borbi protiv energetske krize.

"Rusija je ponovno zaustavila dotok plina kroz Sjeverni tok 1, najveći plinovod u Europi koji preko Baltičkog mora ide prema Njemačkoj. Ruski Gazprom objavio je da plina neće biti do subote rano ujutro, no europske zemlje strahuju da bi se to razdoblje moglo produljiti čime bi se još više otežale pripreme za sezonu grijanja.

Evo, dakle još dobrih vijesti za špekulante i trejdere plinom, jer ako je u proteklih godinu dana plin skočio s 28 eura po megavatu na 320 eura, na čemu je naša diverzantska skupina ostvarila prvu milijardu kuna, a Vladimir Putin tada još nije posve zatvorio ventil, nakon ove vijesti za cijenu plina samo je nebo granica, stručnjaci tvrde kako ni 1000 eura za megavatsat više nije nemoguće.

Mora da je dobar kad ga mjesec dana pripremaju

Ono što je za građane dobra vijest jest da će tu cijenu eventualno osjetiti tek iduće godine, ove godine ćemo dobiti samo dvadeset-trideset posto veće račune. Dobra vijest za sve nas koji se grijemo na plin jest da ni ovima na struju neće biti lako. Kad već patimo, ha, neka pati svatko. Lani u lipnju megavat struje na tržištu je stajao 78 eura, ovaj mjesec bit će oko 737 eura.

Ali čuli ste Vlada ipak radi nešto - priprema paket energetskih mjera. S obzirom na to da ga Vlada priprema već skoro mjesec dana, mora da će u njemu biti svega. Detalje donosi kolega Borna Sor koji se uživo javio ispred Banskih dvora.

Zavirio je u Vladin paket i u njemu našao za svakog nešto - od energetskih pića, različitih okusa, i HDZ energy bez šećera. Tu su i energetske čokoladice, pločice…