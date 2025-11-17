Šokantna snimka: Kao da se bori za život! Grčevito stisla lopovu nogu i nije puštala

Iz glavnog grada Argentine stiže nevjerojatna snimka koja prikazuje čudesnu hrabrost žene koja se odbila pomiriti s činjenicom da ostane bez mobitela.

Alexandra Doketova (33) vozila je bicikl u Buenos Airesu, glavnom gradu Argentine, i kad je čekala zeleno svjetlo na semaforu dva razbojnika na motoru odlučila su da će ona biti njihova iduća žrtva, te joj je jedan od njih pokušao oteti telefon iz ruke, piše Daily Mail.

No, Alexandra se očito nije složila s gubitkom mobitela. Naime, ne samo da se uspjela uhvatiti za svoj telefon, već se i uhvatila prvo za motocikl, a onda i za muškarca koji joj ga je pokušao oteti. Muškarac je pritom snažno zamahivao i udarao ženu, ali ga je ona odbila pustiti i držala se svom snagom za njegovu nogu.

Grčevito stisnula nogu i nije ga puštala

Muškarac je srušen, njegov partner je pobjegao na motoru, a žena se i dalje grčevito držala, bez obzira na vidljive udarce koje je pretrpila. Čak ju je i vukao nasred križanja dok se pokušavao osloboditi.

Tada je dotrčao jedan prolaznik i oborio muškaca na pod, a zatim se zaustavila i dva automobila pored njih, te su vozači izašli i pomogli prolazniku. Pritisnuli su muškarca i udarali ga, te ga držali dok nije stigla policija.

Muškarac je uhićen, a njegov suučesnik na motociklu uhvaćen i pritvoren nekoliko sati kasnije, izvijestili su lokalni mediji. U pretresu domova osumnjičenika pronašli su deset mobitela, a kako navodi policija, muškarci su im poznati od ranije.

Žena zadobila ozljede glave, a sudac odlučio da pritvor nije potreban

Žena je zadobila ozljede glave tijekom incidenta.

Zanimljivo, sudac je odlučio da lopovi ne trebaju u pritvor i ta je odluka izazvala bijes u gradu u kojem su napadi na strance u porastu. Svjedok je rekao: 'Ne znam koji još dokaz žele. Sve se može vidjeti na kamerama.'

