Pobogu, što mu je to na nogama? Eto, priznajemo, upitali smo se to i sami kada smo prvi put na TikToku ugledali ovu čudnovatu snimku koju smo ispratili do kraja baš kao da smo hipnotizirani.

Pomislili smo poput većine da je nesretnik sa zapisa pokupio u polju nekakve krvožedne nametnike te nas je takve po prirodi radoznale zaintrigiralo je li mu liječnik uspio pomoći i uz koje posljedice.

Buljili smo u taj "operativni zahvat" punih sedam minuta samo kako bismo kraju spoznali da je autor imena Devid Us ni iz čega stvorio viralni hit o kakvom maštaju svi današnji takozvani content creatori (stvaratelji sadržaja).

Ako ste i vi naletjeli na video, vjerojatno ste u međuvremenu već spoznali kako su u pitanju bile najobičnije grožđice, ali svaka čast autoru na domišljatosti koja je urodila plodom i zasad prikupila više od 42 milijuna pregleda!

Ako ništa, naučila nas je tome da postoji poremećaj poznat pod nazivom tripofobija, a u pitanju je odbojnost pri pogledu na nepravilne uzorke ili skupine malih rupa ili izbočina.

Tripofobija inače nije službeno priznata kao mentalni poremećaj, ali se može dijagnosticirati kao specifična fobija ako se pojave pretjerani strah i tjeskoba, kaže Wikipedia.