Snimila je na licu muku koja mnogim curama stvara nelagodu, video skupio 30 milijuna pregleda

Djevojka nadimka Marmunches skrenula je na sebe pažnju na društvenim mrežama jer je hrabro progovorila o problemu s kojim se već neko vrijeme bori, a to je prilično intenzivan oblik hirzutizma.

Naime, ta mlada dama je ispred kamera prikazala da joj lice prekrivaju crne guste dlačice, što je u njezinu slučaju, kako je to navela u jednoj od snimaka na njezinu kanalu, posljedica hormonske neravnoteže.

Jedan od nedavnih videa koji je Marmunches objavila skupio je preko trideset milijuna pregleda te je mnogim djevojkama poslužio da razmjene iskustva i načine na koji se s tim problemom nose.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pojačana dlakavost kod žena: Kada je vrijeme za brigu i što poduzeti?

Pojava tamnih, grubih dlačica na mjestima gdje ih žene inače nemaju, poput lica, prsa ili leđa, stanje je poznato kao hirzutizam. Iako se često doživljava isključivo kao estetski problem, pojačana dlakavost može biti i važan signal da se u tijelu događaju promjene koje zahtijevaju liječničku pažnju.

Procjenjuje se da pogađa između pet i deset posto žena, a uzroci mogu biti različiti, od genetike do ozbiljnijih hormonskih poremećaja.

Što je hirzutizam i kako ga prepoznati?

Hirzutizam se definira kao prekomjeran rast terminalnih, odnosno tamnih i čvrstih dlačica kod žena, i to prema muškom obrascu rasta. To znači da se dlačice pojavljuju na androgen-osjetljivim područjima kao što su brada, područje iznad gornje usne, prsa, donji dio trbuha, unutarnja strana bedara i leđa. Ovo stanje treba razlikovati od hipertrihoze, koja označava pojačan rast dlaka po cijelom tijelu i nije nužno povezana s hormonima.

Kada je povišena razina muških spolnih hormona, androgena, uzrok hirzutizma, s vremenom se mogu razviti i drugi simptomi. Taj proces naziva se virilizacija, a njegovi znakovi mogu uključivati produbljivanje glasa, pojavu akni, smanjenje veličine grudi, povećanje mišićne mase te gubitak kose na tjemenu. Pojava ovih simptoma, osobito ako nastupe naglo, jasan je znak za hitan posjet liječniku.

Najčešći uzroci pojačane dlakavosti

Iza prekomjerne dlakavosti najčešće stoji hormonska neravnoteža, no ponekad uzrok ostaje nepoznat. Ključno je otkriti što potiče rast dlačica kako bi se moglo adekvatno pristupiti liječenju.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) kao vodeći uzrok

U više od 75 posto slučajeva, uzrok hirzutizma je sindrom policističnih jajnika (PCOS), najčešći endokrini poremećaj kod žena u reproduktivnoj dobi. PCOS karakterizira neravnoteža spolnih hormona, pri čemu jajnici proizvode višak androgena. Osim pojačane dlakavosti, simptomi često uključuju neredovite menstruacije, pretilost, probleme s plodnošću te pojavu malih cista na jajnicima.

Ostala hormonska stanja i lijekovi

Iako rjeđi, postoje i drugi mogući uzroci. Cushingov sindrom, stanje uzrokovano prekomjernom proizvodnjom hormona kortizola, može dovesti do hirzutizma. Kongenitalna adrenalna hiperplazija, nasljedno stanje koje utječe na nadbubrežne žlijezde, također može rezultirati povećanom proizvodnjom androgena. U iznimno rijetkim slučajevima, uzrok može biti tumor na jajnicima ili nadbubrežnoj žlijezdi koji luči androgene, što se obično manifestira iznenadnim i brzim razvojem simptoma.

Određeni lijekovi također mogu potaknuti rast dlačica, uključujući anaboličke steroide, minoksidil, danazol te neke lijekove za liječenje endometrioze ili epilepsije.

Idiopatski hirzutizam: Kada nema jasnog uzroka

Kod dijela žena, unatoč pojačanoj dlakavosti, razine androgena u krvi su unutar normalnih vrijednosti. Takvo stanje naziva se idiopatski hirzutizam. Vjeruje se da je u tim slučajevima problem u preosjetljivosti folikula dlake na normalne razine hormona. Ovo je stanje češće kod žena mediteranskog, bliskoistočnog i južnoazijskog podrijetla, što upućuje na genetsku predispoziciju.

Put do dijagnoze i mogućnosti liječenja

Svaka žena koja primijeti pojačanu i neuobičajenu dlakavost trebala bi se obratiti liječniku, po mogućnosti endokrinologu ili dermatologu. Dijagnoza započinje detaljnim razgovorom o simptomima i povijesti bolesti te kliničkim pregledom.

Liječnik će vjerojatno preporučiti krvne pretrage kako bi se provjerila razina testosterona i drugih hormona. Ovisno o nalazima, može biti potreban i ultrazvuk jajnika ili druge slikovne pretrage.

Liječenje je usmjereno na osnovni uzrok i često uključuje kombinaciju medicinske terapije i metoda za uklanjanje dlačica. Važno je napomenuti da je za vidljive rezultate terapije potrebno strpljenje, jer učinci postaju vidljivi tek nakon nekoliko mjeseci.

Hormonska terapija, najčešće u obliku oralnih kontraceptiva, prvi je izbor u liječenju. Kontracepcijske pilule smanjuju proizvodnju androgena u jajnicima i reguliraju menstrualni ciklus.

Ako one same nisu dovoljne, liječnik može propisati i antiandrogene lijekove, poput spironolaktona, koji blokiraju djelovanje muških hormona na folikule dlake. Za lokaliziranu dlakavost na licu dostupna je i krema s eflornitinom koja usporava rast dlačica.

Paralelno s medicinskom terapijom, primjenjuju se i metode za uklanjanje postojećih dlačica. Privremena rješenja poput brijanja, čupanja ili depilacije voskom mogu pomoći, no za dugotrajnije rezultate preporučuju se lasersko uklanjanje dlaka ili elektroliza.

Laserski tretmani najučinkovitiji su kod žena sa svijetlom kožom i tamnim dlačicama, dok je elektroliza, koja uništava pojedinačne folikule dlake pomoću električne struje, pogodna za sve tipove kože i boje dlake.