Sljedeće postaja - sud: Oteo je autobus, razvozio putnike i pritom im provjeravao karte

Neimenovani Kanađanin morat će se pojaviti ispred suda nakon što je neki dan ukrao gradski autobus i zaputio se u 15-minutnu vožnju dok se u vozilu još uvijek nalazilo desetak građana, priopćila je policija iz Hamiltona.

Muškarac je autobus "posudio" nakon što je pravi vozač parkirao na terminalu i uzeo pauzu, a tijekom vožnje se zaustavljao gdje je trebalo kako bi putnici mogli ulaziti i izlaziti na željenim destinacijama.

Dapače, nekom je građaninu na ljubazan način uskratio ulazak u autobus zbog istekle karte, a da nešto nije u redu, putnici su shvatili tek kada je u nekoliko navrata krivo skrenuo i tražio od njih da ga usmjere na ispravnu rutu.

Policija je nakon otprilike 15 minuta uspjela zaustaviti autobus i privesti osumnjičenika bez ikakvih incidenata, a otmičar je na svojevrstan način čak i pohvaljen jer na autobusu iza sebe nije ostavio ni ogrebotinu.

"Bilo je istovremeno i komično i ozbiljno. U svakom slučaju smo zahvalni što nitko nije ozlijeđen", rekao je glasnogovornik policije Hamiltona Trevor McKenna te dodao da je policija neko vrijeme pratila autobus bez sirena jer nije htjela uznemiriti glavnog junaka priče.

Njega sada čeka suđenje zbog krađe, ometanja policije i vožnje izvan dozvoljene zone, navedeno je u priopćenju za javnost.