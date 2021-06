Korisnici društvene mreže Reddit primijetili su u nedjelju poslijepodne da profil Vilija Beroša na Instagramu, označen plavom kvačicom koja ukazuje na to da je autentičan, prati i pojedine stranice pune golišavih mladih dama.

Naravno, odmah su krenule šale na račun ministra, zafrkancija da on to samo provjerava nose li te djevojke pravilno maske i drže li se distance, no do ovoga trenutka ipak se ne zna pouzdano je li doista on bio taj koji je zapratio spomenute stranice, među njima i jednu naziva girlssszsss.

Naime, portal Index poslao je upit Ministarstvu zdravstva koristi li se Beroš Instagramom, ali odgovor nije baš rekao sve do kraja:

"Ministar se koristi u službene svrhe Facebookom i Twitterom", stoji u dopisu, čime nije otkriveno javnosti koristili se Beroš onda Instagramom neslužbeno.

Bilo kako bilo, zanimljiv detalj kaže da su u međuvremenu pojedine sporne stranice otpraćene, a je li ih obrisao Beroš ili netko tko vodi profil u njegovo ime, ostat će misterij.

Upoznajte Yu, djevojku koju prati profil Vilija Beroša.