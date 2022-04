Antonio Diaz, muškarac iz Las Vegasa koji se na društvenim mrežama predstavlja kao čovjek koji obučava i razumije pse, zadivio je internetsku publiku i dokazao da njegove tvrdnje nipošto nisu neutemeljene.

Naime, nedavne snimke na njegovu TikTok kanalu otkrile su da je svoje ljubimce, Brooklyna i Logana, izdresirao praktički do savršenstva.

"Što mislim pritom kada kažem da moji psi imaju slobodu? Evo, pokazat ću vam. Imaju slobodu biti psi, izlaziti, istraživati, raditi što žele. I pritom sve bez korištenja povodaca.

Zašto? Zato što odgovaraju (reagiraju) kada to od njih tražim. Slušaju me, a to im omogućava slobodu", kazao je Diaz tijekom snimke koja je u samo četiri dana skupila preko 15 milijuna pregleda!

Da su Brooklyn i Logan gotovo neviđeno poslušni, korisnicima TikToka su otkrile i neke starije snimke, a među komentarima našlo se i onih vrlo iskrenih i ujedno šaljivih:

"Je, da ja kažem svom haskiju da može slobodno šetati, ponovno bih ga vidio za nekoliko sati. Možda", napisao je u duhovitoj noti jedan mladić.

Inače, Diaz na svom profilu ističe da zna kako raditi i s "nemogućim", ali i vrlo agresivnim psima.

---

---