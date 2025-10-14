OVO JE VRH /

Sam samcat je započeo navijanje na tribini i ušao u legendu zbog ludnice koja je uslijedila

Foto: Screenshot

Prizor je toliko oduševio ostatak stadiona da se do tog trenutka komorna atmosfera pretvorila u lom

14.10.2025.
10:23
Webcafe.hr
Screenshot
Oklahoma State Cowboysi u subotu su upisali i pet poraz sezone, međutim ipak su uspjeli pronaći svog junaka u 40-godišnjem navijaču Trentu Eatonu.

Naime, sredinom treće četvrtine utakmice protiv Houston Cougarsa (govorimo o američkom nogometu na razini koledža), na nagovor sestre i uz poticaj od deset dolara, Eaton se sam samcat otputio na jedan potpuno prazan sektor, gdje je skinuo majicu i krenuo navijati.

Njegova se gesta toliko dopala ostatku stadiona da mu je počelo pristizati pojačanje, pa se Eastonu u već nekoliko narednih minuta pridružilo više stotina muškaraca, koji su također poskidali majice i do vrha ispunili tribinu. 

One guy cheering alone in a section at a sporting event, quickly turns into that section filling up as more and more people join in.
byu/bigbusta inMadeMeSmile

Prizor je toliko oduševio ostatak stadiona da se do tog trenutka komorna atmosfera pretvorila u pravu ludnicu, dok je scena postala viralni hit na svim društvenim mrežama i brojnim američkim portalima.

"Iskreno, moja sestra je bila ta koja je mi je ponudila deset dolara da odem na praznu tribinu i krenem mahati majicom", priznao je Eaton za The Athletic i dodao ga nije bilo teško nagovoriti. 

Eaton je u nastavku razgovora otkrio da je odrastao u Oklahomi te da je neko vrijeme proveo na Sveučilištu u Miamiju prije nego što se vratio kući kako bi bio bliže obitelji.

Tome je dodao da Cowboyse prati od malena, ali i da ga je na odlazak na utakmicu nagovorila sestra, vlasnica sezonskih ulaznica kojoj je suprug otkazao popodnevno druženje uz američki nogomet uživo. 

@___sarahscott it all started with one man, and a dream #oklahomastate #shirts #fyp #worldrecord #shirtlessguys ♬ original sound - lil’ soup
