Roditelji doveli bebu u smrtnu opasnost, a onda je vodič učinio nevjerojatni herojski potez

Penjanje na planine, koliko god zvučalo kao uzbudljiva avantura i prilika za nezaboravne prizore prirode, nosi sa sobom i ozbiljne opasnosti. To se posebno odnosi na one koji na put kreću nespremni, a još više kada sa sobom povedu dijete.

Upravo se to dogodilo u Poljskim Tatrama, gdje su roditelji iz Litve odlučili povesti svoju devetomjesečnu bebu na zahtjevni uspon prema vrhu planine Rysy, ne sluteći koliko će taj pothvat biti opasan.

Na sreću, njihovu neopreznost i nadolazeću tragediju prepoznao je iskusni planinski vodič Szymon Stoch. Dok je vodio svoju grupu planinara istom stazom, uočio je obitelj koja se, bez odgovarajuće opreme i iskustva, pokušavala probiti kroz snijeg i ledom prekrivene staze.

Shvativši ozbiljnost situacije, Stoch je reagirao hrabro i odlučno - učinio je sve kako bi spriječio tragediju i spasio život malenog djeteta.

Nisu htjeli odustati

Ovu šokantnu ispovijest podijelila je Facebook stranica Tatromaniak. Kako tvrdi, osim Szymona Stocha, roditelje su na opasnost upozorili i još jedan planinski vodič, slovački gorski spasioc te osoblje planinarskog doma Chata pod Rysami.

Unatoč brojnim apelima i jasno istaknutim upozorenjima o opasnim uvjetima na stazi, obitelj je odlučila nastaviti uspon prema vrhu.

"Nosili su bebu i rekli da idu do samog vrha", prenio je Tatromaniak Stochove riječi.

Međutim, situacija se drastično promijenila kada je par napokon stigao do vrha. Tek tada su u potpunosti shvatili ozbiljnost Stochovih upozorenja i uvidjeli koliko je spuštanje zapravo opasno. Svjesni da sami ne mogu sigurno sići niz zaleđenu i sklisku stazu, odlučili su zamoliti vodiča da im posudi dereze i pomogne pri silasku.

No, Stoch je njihovu molbu odbio. Znao je da bi bilo kakvo zajedničko vezanje užetom moglo završiti katastrofalno - dovoljan bi bio samo jedan pogrešan korak da svi zajedno padnu niz strmu padinu.

Vodič uzeo stvar u svoje ruke

Umjesto da riskira živote svih prisutnih, odlučio je pronaći drugo, sigurnije rješenje. Naime, Stoch im je savjetovao da pozovu spasioce, no roditelji su to odbili jer nisu imali putno osiguranje.

"Radije su riskirali život svog djeteta nego platili spašavanje", navodi se u objavi Tatromaniaka.

Suočen s opasnošću po život, Stoch je odlučio sam uzeti bebu i odnijeti je niz planinu na sigurno.

"Korak po korak, potpuno koncentriran, spustio je dijete do sigurnog mjesta", stoji u objavi Tatromaniaka, koji dodaje da je "vrlo vjerojatno time spasio život tom djetetu."

'Treba im oduzeti dijete'

Objava na Facebooku ubrzo je izazvala veliku pažnju javnosti, jer je prikupila više od 20 tisuća reakcija. Među komentarima je prevladavalo zgražanje nad postupcima roditelja, koji su, prema mišljenju mnogih korisnika, pokazali krajnju neodgovornost i ugrozili život vlastitog djeteta.

"Možemo li u takvoj situaciji očekivati ​​da će policija, zajedno sa spasiocima, stići i uhititi takve osobe prije nego što dijete nastrada?", "Ovo je stvar za neku agenciju za socijalnu skrb! Strašno! Bravo za gospodina Szymona!", "Zaista mi je žao djece takvih roditelja. Većina tragedija se događa jer su roditelji, nažalost, neodgovorni i nedostaje im racionalnog razmišljanja. Ne znam što ih je spopalo da s tako malim djetetom odu do vrha", "Trebali bi im oduzeti dijete i poslati ga na prisilno liječenje", "Što morate imati na umu da biste učinili nešto takvo, a uz to ne poslušali savjete iskusnih ljudi?", pisali su.

Najšokantnija situacija ikad objavljena

Planina Rysy, koja se proteže duž poljsko-slovačke granice, popularan je, ali tehnički zahtjevan uspon.

U jesen i ranu zimu zaleđene staze čine ga jednim od najopasnijih puteva u regiji. Poljska gorska služba spašavanja (TOPR) redovito upozorava planinare da provjere uvjete i da ne idu na visinske rute bez zimske opreme poput dereza, kaciga i cepina.

Osnivač Tatromaniaka, koji je podijelio priču, opisao je slučaj kao "najšokantniju situaciju koju je ikad objavio." Dodao je kako ga je događaj ostavio "bez riječi, ne samo kao nekoga tko piše o Tatrama, već i kao oca."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Užas u Zagrebu! Starici (90) ukrala hodalicu, dolijala policiji uz pomoć susjeda