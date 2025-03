Rođena je sa šest prstiju: Fenomen se spominje u Bibliji, a intrigira i kako ga tumače praznovjerni

Zahvaljujući viralnoj objavi na Redditu, iznova smo se dobili prigodu podsjetiti na to da postoji i tjelesna anomalija poznata kao polidaktilija. Budući da je video izazvao veliku pažnju, istražili smo malo koliko je to česta pojava, što na to kaže medicina, a što praznovjerje.

Ako se s tim pojmom dosad nikad niste susreli, napomenimo da je polidaktilija stanje obilježeno prisutnošću dodatnih prstiju na rukama ili nogama te da fascinira ljude stoljećima.

I dok je s medicinskog stajališta riječ o genetskoj varijaciji, kroz povijest i različite kulture, polidaktilija je često bila obavijena velom mistike i praznovjerja te se i danas nerijetko smatra znakom sreće, bogatstva ili čak božanskog utjecaja.

Polidaktilija s medicinskog stajališta

Polidaktilija je relativno česta kongenitalna anomalija, koja se javlja otprilike kod 1 od 1000 novorođenčadi, navodi Američka akademija ortopedskih kirurga.

Uzrok leži u mutacijama gena odgovornih za razvoj udova tijekom embrionalnog razvoja. Postoje različiti oblici polidaktilije, od malih izraslina do potpuno formiranih dodatnih prstiju.

U nekim slučajevima, dodatni prst može biti funkcionalan, dok je u drugima potrebna kirurška intervencija, obično u ranoj dobi, kako bi se osigurao pravilan razvoj i funkcija šake ili stopala

Genetska osnova

Genetika igra ključnu ulogu u nastanku polidaktilije. Identificirano je nekoliko gena, uključujući GLI3 i ZNF141, čije mutacije mogu dovesti do ovog stanja. Nasljeđivanje može biti autosomno dominantno (dovoljna je jedna kopija mutiranog gena) ili autosomno recesivno (potrebne su obje kopije). Ponekad se mutacije javljaju spontano, bez nasljednog faktora.

Polidaktilija u kulturama i praznovjerjima

Zanimljivo je kako se percepcija polidaktilije razlikuje diljem svijeta. Dok je u nekim kulturama prihvaćena kao nešto uobičajeno, u drugima je okružena brojnim vjerovanjima.

Filipini: Znak bogatstva i uspjeha

Na Filipinima, posebno u ruralnim područjima, vjeruje se da su osobe rođene s dodatnim prstima predodređene za sreću, bogatstvo i uspjeh u životu. Ovo vjerovanje je toliko ukorijenjeno da se polidaktilija ponekad smatra blagoslovom, a ne anomalijom.

Drevne civilizacije i biblijski kontekst

Polidaktilija se spominje i u drevnim tekstovima, uključujući Bibliju. U 2. Samuelovoj 21:20 i 1. Ljetopisa 20:6 opisuje se div iz Gata s po šest prstiju na svakoj ruci i nozi. Ovo je potaknulo brojne rasprave o povezanosti polidaktilije s biblijskim divovima (Nefilima i Refaimima) i mogućim simboličkim značenjima broja šest u biblijskoj numerologiji.

Broj šest se često povezuje s ljudskim radom i nesavršenošću, za razliku od broja sedam koji simbolizira božansko savršenstvo.

Chaco kanjon: Poštovanje i visok status

U Chaco Kanjonu, Novi Meksiko, arheološki nalazi ukazuju na to da su osobe s polidaktilijom imale poseban status u društvu pretpovijesne Pueblo kulture. Pronađeni su kosturi s dodatnim prstima, kao i otisci stopala i šaka s viškom prstiju ugrađeni u zidove i podove.

Čini se da su osobe s polidaktilijom bile poštovane i pokapane s posebnim počastima, ponekad s vrijednim predmetima poput tirkiza.

Ostale Kulture

Slični primjeri bilježe se i u drugim kulturama. U nekim južnoameričkim plemenima, osobe s polidaktilijom smatraju se posebnima, a ponekad im se pripisuju i nadnaravne moći.

S druge strane, tek u nekim istočnoazijskim kulturama, polidaktilija se može povezati s nesrećom.

Zaključak

Polidaktilija, iako medicinski objašnjiva genetska varijacija, predstavlja fascinantan primjer kako se percepcija fizičkih osobina može dramatično razlikovati ovisno o kulturnom kontekstu.

Od znaka sreće i bogatstva na Filipinima, do poštovanja u drevnim civilizacijama, polidaktilija nas podsjeća na bogatstvo ljudske raznolikosti i složenost naših vjerovanja.

Dok moderna medicina nudi rješenja za one kojima je to potrebno, priče i vjerovanja o polidaktiliji ostaju važan dio kulturnog nasljeđa.