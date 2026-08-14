Ranom zorom na noge dignuta protueksplozijska jedinica, uzbunu izazvao masturbator

Srijeda ujutro u američkoj prijestolnici započela je neuobičajenom uzbunom koja je na noge digla policijsku protueksplozijsku jedinicu i na gotovo dva sata sve paralizirala u jednom od najprometnijih dijelova grada.

Stanovnici Washingtona s razlogom su bili zabrinuti kada je dojava o sumnjivom elektroničkom uređaju s vidljivim žicama zatvorila Aveniju Wisconsin, međutim nakon dvosatne drame i intervencije pirotehničara, ispostavilo se da prijetnja nije bila ozbiljne prirode.

Naime, predmet koji je izazvao sveopću paniku bio tek odbačena seksualna igračka!

Jutarnja drama ispred vatrogasne postaje

Sve je započelo oko sedam sati ujutro ispred vatrogasne postaje Engine 20 u četvrti Tenleytown, u sjeverozapadnom dijelu Washingtona.

Prema službenom izvješću gradske policije, neidentificirana osoba prišla je jednom od vatrogasaca iza zgrade postaje te mu predala neobičan elektronički uređaj plavo-crne boje.

Ključni element koji je upalio alarme bile su žice koje su virile iz uređaja, što je protumačeno kao potencijalna improvizirana eksplozivna naprava.

Vatrogasac je postupio prema protokolu i odmah obavijestio policiju, što je pokrenulo veliku sigurnosnu operaciju.

Blokada grada i brzi odgovor specijalaca

Reakcija vlasti bila je trenutačna i sveobuhvatna, u skladu s visokim sigurnosnim standardima koji vrijede u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država.

Na teren je odmah poslana jedinica za neutralizaciju eksplozivnih naprava (EOD), zajedno s K-9 jedinicom i policijskim psima obučenim za detekciju eksploziva.

Blokada je potrajala gotovo dva sata, što je stvorilo velike gužve i zastoje usred jutarnje špice.

Neočekivani obrat: "Elektronička seksualna prijenosna pumpa"

Nakon detaljnog pregleda i analize, policijski tehničari su oko devet sati ujutro proglasili situaciju sigurnom, a uređaj za koji se isprva mislilo da je termosica s elektronikom, nije sadržavao eksploziv niti je predstavljao bilo kakvu opasnost.

Pravi šok uslijedio je tek objavom službenog policijskog izvješća u kojem je predmet identificiran kao elektronička seksualna prijenosna pumpa.

Korisnici društvenih mreža ubrzo su identificirali uređaj kao "Zolo Blowbot", automatski masturbator čija maloprodajna cijena premašuje 300 američkih dolara.

Bizarna priroda lažne uzbune brzo je postala predmet šala na internetu, no za hitne službe predstavila je ozbiljan incident koji je potrošio značajne resurse.

Iako je u policijskom izvješću nevedeno da je osoba koja je ostavila uređaj identificirana, detalji o mogućem uhićenju ili motivima nisu objavljeni.