NE ZANEMARUJTE /

Prostor vam je ispunjen lošom energijom? Izvedite ove rituale i riješite se zla u tren oka

Prostor vam je ispunjen lošom energijom? Izvedite ove rituale i riješite se zla u tren oka
Foto: Shutterstock

Dok obilježavamo Međunarodni dan čiste energije, pravo je vrijeme da očistimo ne samo planet, već i energiju vlastitog doma te mu vratimo mir i ravnotežu

26.1.2026.
19:55
Antonela Ištvan
Shutterstock
Dok 26. siječnja obilježavamo Međunarodni dan čiste energije, fokusirajući se na dobrobit našeg planeta, ne zaboravimo na važnost čiste energije i u našem najintimnijem prostoru - domu.

Jeste li ikada ušli u vlastiti dom i osjetili neobjašnjivu težinu u zraku? Prostor koji bi trebao biti utočište mira i sigurnosti odjednom djeluje sumorno, napeto i iscrpljujuće.

Drevne tradicije i moderna duhovna praksa uče nas da prostori, baš poput ljudi, upijaju i zadržavaju energiju. Svađe, stres, bolest ili tuga ostavljaju nevidljivi trag koji može utjecati na naše raspoloženje, odnose i opće blagostanje.

Srećom, postoje iskušani rituali energetskog čišćenja kojima možemo pročistiti svoj životni prostor i vratiti mu osjećaj lakoće i pozitivnosti.

Prepoznavanje znakova: Kada je vrijeme za energetsko čišćenje?

Osjećaj da nešto nije u redu često je prvi i najvažniji signal. Dom ispunjen dobrom energijom odiše svježinom i vitalnošću, u njemu se osjećamo opušteno i sigurno. S druge strane, nakupljena negativna energija može se manifestirati na različite načine.

Ako primijetite da su članovi kućanstva neprestano napeti, skloni prigovaranju i kritiziranju čak i kada za to nema pravog razloga, to može biti znak zastoja energije.

Jedan od najočitijih pokazatelja je i fizički nered. Prema feng shuiju, nered blokira protok energije i stvara osjećaj zagušenosti, kako u prostoru, tako i u mislima.

Osjećate li se stalno umorno, bezvoljno ili kao da vas nešto guši unutar vlastita četiri zida, vjerojatno je pravo vrijeme da svom domu priuštite temeljito energetsko pročišćenje.

Foto: Shutterstock

Priprema je ključ: Fizičko čišćenje kao prvi korak

Prije bilo kakvog duhovnog rituala, neophodno je prostor pripremiti na fizičkoj razini. Energetsko čišćenje započinje onim klasičnim. Otvorite sve prozore i vrata kako biste omogućili protok svježeg zraka i ulazak sunčeve svjetlosti. Dopustite da propuh simbolički odnese staru, ustajalu energiju.

Zatim se posvetite uklanjanju nereda. Riješite se svih predmeta koji su slomljeni, koje više ne koristite ili koji u vama bude loša sjećanja. Takve stvari smatraju se magnetima za negativnu energiju.

Temeljito očistite svaki kutak doma: obrišite prašinu, usisajte podove i paučinu, operite prozore i podove. Posebnu pažnju posvetite ulaznim vratima, koja se u mnogim tradicijama smatraju "ustima" doma kroz koja ulazi sva energija.

Čist i prohodan ulaz poziva pozitivne vibracije. Već sam čin fizičkog pospremanja može donijeti značajno olakšanje i osjećaj novog početka.

Moć drevnih elemenata: Rituali za pročišćavanje prostora

Nakon što je dom fizički čist, spremni ste za dublje, energetske rituale. Ovi se postupci oslanjaju na snagu prirodnih elemenata poput soli, dima, zvuka i svjetlosti.

Ritual s morskom soli: Univerzalni zaštitnik

Morska sol tisućljećima se koristi kao moćno sredstvo za neutralizaciju i upijanje negativnosti. Jedan od najjednostavnijih rituala jest posipanje prstohvata morske soli u svaki kut sobe. Kutovi su mjesta gdje se energija najčešće nakuplja i stagnira.

Ostavite sol da stoji barem 48 sati kako bi apsorbirala sve negativno, a zatim je pažljivo usisajte ili pometite i bacite izvan kuće. Učinkovita metoda je i pranje podova vodom u koju ste dodali šaku morske soli.

Foto: Shutterstock

Čišćenje dimom: Kadulja, tamjan i palo santo

Kađenje, poznato i kao "smudging", drevna je praksa pročišćavanja prostora dimom svetih biljaka. Najpoznatija biljka za tu svrhu je bijela kadulja, čiji dim ima snažna antibakterijska i pročišćavajuća svojstva. Zapalite svežanj kadulje, pustite da gori nekoliko sekundi, a zatim ugasite plamen tako da ostane samo gusti, mirisni dim.

Krenite od najudaljenije prostorije prema ulaznim vratima, kružnim pokretima šireći dim po cijelom prostoru. Posebno se zadržite u kutovima, oko prozora i vrata. Dok to radite, zadržite jasnu namjeru pročišćavanja doma od svake negativnosti.

Nakon kadulje, možete zapaliti drvce palo santa ("sveto drvo"), čiji se miris koristi za prizivanje pozitivne energije i blagoslova.

Zvuk koji iscjeljuje: Razbijanje energetske stagnacije

Zvuk je vibracija, a vibracijom se može učinkovito razbiti teška i ustajala energija. Prošećite kroz sve prostorije zvoneći zvonom, koristeći tibetansku zdjelu ili jednostavno glasno plješćući rukama, osobito u kutovima.

U početku zvuk može biti prigušen, što ukazuje na gustu energiju. Ponavljajte postupak dok zvuk ne postane jasan i zvonak. Vjeruje se da zvonjava tri puta u svakom kutu razbija energetske blokade i potiče slobodan protok.

