Pronaći zmiju ovdje je lutrija: Mnogi nisu uspjeli, a ako je vi vidite imate oko pravog detektiva

Detektivske zagonetke posljednjih su godina postale pravi hit na društvenim mrežama. Ljude neprestano privlače izazovi u kojima se skriva životinja toliko dobro uklopljena u okolinu da ju je gotovo nemoguće pronaći, ili pak situacije u kojima se među mnoštvom gotovo identičnih stvorenja nalazi uljez kojeg je pravi pothvat otkriti.

Jedan takav vizualni izazov nedavno je osvanio na Redditu i u rekordnom roku privukao tisuće znatiželjnih korisnika. Riječ je o ilustraciji koja na prvi pogled prikazuje gomilu kornjača uredno poredanih jedna do druge.

Pronađite uljez

Razlikuju se tek po nijansi - neke imaju svijetlozelene, a druge tamnozelene glave, dok su im oklopi u različitim tonovima smeđe boje, od svijetle do tamne.

Upravo te male razlike zavaravaju oko i otežavaju zadatak, jer među svim tim kornjačama krije se jedan neočekivani uljez - zmija.

"Uočite zmiju u ovom lukavstvu", piše iznad fotografije.

Potaknuo rasprave na Redditu

Iako su pojedini korisnici ovaj zadatak riješili u trenu, nazivajući ga pravim "mačjim kašljem", drugi su priznali da su se dobro namučili.

Mnogi su komentirali kako, unatoč dugom zurenju u ilustraciju, jednostavno nisu mogli pronaći zmiju, vješto skrivenu među kornjačama.

"Ovo je bilo zabavno", "Našao sam gada, tek nakon što sam pročitao tvoj komentar", "Mučila sam se koncentrirati na pronalazak zmije zbog tog širokog, zubatog osmijeha ", "Bilo mi je preteško čak i sa savjetima. Očito sam slijep", "To nije bilo preteško", "Očito sam slijep. Nisam mogao ništa pronaći čak ni nakon što sam pročitao sve spojlere", "Konačno sam našao. Već sam htio odustati", " Gledao sam u njega osam minuta bez prestanka", pisali su.

Gdje je zmija?

Dakle, ako pogledate ilustraciju s kornjačama s krajnje lijeve strane i krenete odozdo prema gore, kod četvrte kornjače primijetit ćete nešto neobično.

Umjesto klasične kornjačine glave, ovdje se nalazi zmijska, i to s jasno vidljivim, račvastim jezikom koji odaje uljeza. Upravo taj sitni, ali ključni znak razotkriva zmiju koja se savršeno stopila s ostatkom skupine i zadavala glavobolju mnogima koji su je bezuspješno tražili.