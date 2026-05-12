SVI PREŽIVJELI

Prometna nesreća završila nadrealnim prizorom: Motor ostao visjeti sa semafora

Prometna nesreća završila nadrealnim prizorom: Motor ostao visjeti sa semafora
Foto: Screenshot

Silina udarca bila je tolika da je motocikl katapultiran gotovo šest metara u zrak

12.5.2026.
8:21
Webcafe.hr
Gotovo nadrealni prizori stigli su iz kanadske pokrajine Britanske Kolumbije, gdje je prometna nesreća u subotu poslijepodne rezultirala nesvakidašnjom scenom. Naime, nakon sudara s osobnim automobilom, motocikl je odletio u zrak i ostao visjeti sa  semafora!

Nesreća se odvila nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu na križanju cesta Scott Road i 72. Avenije, a prema informacijama policijske uprave Delta, sudarili su se motocikl marke Suzuki i limuzina marke BMW. 

Snimke nadzornih kamera koje su se kasnije pojavile na društvenim mrežama otkrile su kako je do sudara došlo u trenutku kada je automobil skretao ulijevo pri čemu je presjekao put motociklu koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Nevjerojatan splet okolnosti na raskrižju

Silina udarca bila je tolika da je motocikl katapultiran gotovo šest metara u zrak, dok je motorist prebačen u bolnicu s teškim, ali ne i po život opasnim ozljedama.

Vozač BMW-a iz nesreće izvukao bez ozljeda. 

Pravi izazov službama predstavilo je uklanjanje motocikla sa semafora. Za je tu operaciju bio je potreban poseban kamion s velikom dizalicom, koji se inače koristi za izvlačenje teških teretnih vozila. 

U koordiniranoj akciji s vatrogasnim vozilom s platformom, djelatnici su satima pokušavali sigurno spustiti motocikl pomoću traka, što je bio zadatak za koji, kako navode izvori, ne postoji uobičajena procedura. 

Zbog očevida i akcije spašavanja, glavna cesta bila je zatvorena nekoliko sati.

Policija je potvrdila da je brzina bila jedan od faktora koji su doprinijeli nesreći, iako nije precizirano tko je od sudionika vozio iznad dopuštene granice.

