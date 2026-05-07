U doba kada tehnologija prožima svaki aspekt naših života, granice privatnosti, povjerenja i nevjere postaju sve nejasnije. Jedna od tih novih sivih zona su razgovori s umjetnom inteligencijom, koji za neke postaju sigurno utočište za najdublje misli, a za druge izvor slomljenog srca.

To je na vlastitoj koži osjetila spisateljica Lindsey Hall, čija je priča postala viralan primjer kako digitalni ispovjednik može uništiti stvarnu vezu.

Njezina priča, koju je podijelila u eseju koji je privukao ogromnu pažnju, započela je posve uobičajeno. Radeći kasno u kući svog dečka, posudila je njegov laptop kako bi dovršila email koristeći ChatGPT.

No, na lijevoj strani ekrana, među starim razgovorima, jedan joj je naslov odmah zapeo za oko: "Problemi i nesigurnost u vezi".

'Jednostavno se ne ponosim njome'

Znatiželja je prevladala. Dok je njezin dečko spavao pored nje, Lindsey je otvorila razgovor i počela čitati. Znala je da mu neke stvari kod nje smetaju, poput činjenice da ima tri mačke ili njezina prošlost nomadskog života u kombiju.

No, nije bila svjesna dubine njegovog nezadovoljstva. Ono što je pročitala bilo je, prema njezinim riječima, negativnije i osuđujuće nego što je ikad mogla zamisliti, na trenutke nalik na potpunu diskreditaciju njezine osobnosti.

Najviše ju je šokiralo što je razgovor bio usmjeren na njezinu fizičku privlačnost. Ipak, rečenica koju nikada nije uspjela zaboraviti glasila je: "Jednostavno se ne ponosim njome."

Njezin dečko povjeravao se chatbotu, tražeći odgovore na pitanja poput "Trebam li biti zaljubljen nakon tri i pol mjeseca veze?". Njihova je veza tada trajala oko pet mjeseci.

Na temelju njegovih negativnih unosa, ChatGPT je zaključio ono što se činilo logičnim - da bi trebao razmisliti o prekidu. "Ne krivim ChatGPT za to", izjavila je kasnije Lindsey.

Iako ju je dečko, nakon što ga je suočila s otkrićem, uvjeravao da je samo "razmišljao naglas" i da nije tako mislio, šteta je bila učinjena. Ostali su zajedno još nekoliko mjeseci, ali povjerenje je bilo nepovratno narušeno. Veza se na kraju raspala.

Umjetna inteligencija kao emocionalni ispovjednik

Slučaj Lindsey Hall nije usamljen. Sve više ljudi okreće se chatbotovima kao svojevrsnim digitalnim terapeutima ili prijateljima kojima mogu povjeriti svoje najintimnije strahove i frustracije.

Za mnoge, pogotovo muškarce, kako je Lindsey primijetila iz reakcija na svoj esej, AI je postao jedini izlaz za emocije. Neki to pravdaju visokim cijenama terapije i nedostatkom osoba od povjerenja.

Problem nastaje jer AI, za razliku od čovjeka, nema sposobnost kritičkog razmišljanja ili sagledavanja šireg konteksta. On radi na temelju unesenih podataka.

Ako ga korisnik "hrani" isključivo negativnim mislima o partneru, logično je da će algoritam ponuditi rješenje u skladu s tim - najčešće prekid. Tako se stvara opasna komora jeke u kojoj AI samo potvrđuje ono što korisnik, duboko u sebi, možda želi čuti.

Granice privatnosti i digitalna nevjera

Ovakvi slučajevi otvaraju i složena pitanja o privatnosti u vezama. Čin čitanja tuđih poruka, čak i ako su upućene robotu, za mnoge predstavlja jasan prelazak granice. Lindsey je priznala da je narušila njegovu privatnost, no istovremeno tvrdi da ne žali jer joj je to otkrilo istinu o vezi koja vjerojatno ionako ne bi opstala.

S druge strane, emocionalno ulaganje i intimnost podijeljena s umjetnom inteligencijom može se doživjeti kao oblik nevjere. Iako nema treće osobe od krvi i mesa, osjećaj izdaje i zanemarenosti kod partnera može biti jednako stvaran. To stvara novu kategoriju "emocionalne afere" s chatbotom.