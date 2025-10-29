Zvali su inspekciju zbog smrada iz susjedinog stana, na sljedeći prizor nitko nije bio spreman

Moskovsko tužiteljstvo podnijelo je tužbu protiv neimenovane žene čiji su se susjedi žalili na nesnosan smrad iz njezina stana.

I doista, inspekcijskim pregledom utvrđeno je da je vlasnica stana duže vrijeme gomilala otpad i pritom zanemarivala osnovne sanitarne standarde.

Usto je utvrđeno da je u stanu uz nju živjelo devet necijepljenih mačaka te je iz tog razloga zatraženo da se ženi zabrani držanje životinja u stanu.

Prema navodima tužiteljstva, osim na smrad, nesretni susjedi tužili i na najezde insekata.

"Unatoč višekratnim zahtjevima da očisti svoj prostor, žena je odlučila ignorirati prigovore i nastavila nastavila držati mačke u neprihvatljivim uvjetima. Sada bi mogla ostati bez kućnih ljubimaca te je dužna dovesti stan u ispravno sanitarno stanje", rečeno je u priopćenju.