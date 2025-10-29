SUSJEDA IZ PAKLA /

Zvali su inspekciju zbog smrada iz susjedinog stana, na sljedeći prizor nitko nije bio spreman

Usto je utvrđeno da je u stanu uz nju živjelo devet necijepljenih mačaka

29.10.2025.
10:31
Webcafe.hr
Moskovsko tužiteljstvo podnijelo je tužbu protiv neimenovane žene čiji su se susjedi žalili na nesnosan smrad iz njezina stana.  

I doista, inspekcijskim pregledom utvrđeno je da je vlasnica stana duže vrijeme gomilala otpad i pritom zanemarivala osnovne sanitarne standarde. 

Usto je utvrđeno da je u stanu uz nju živjelo devet necijepljenih mačaka te je iz tog razloga zatraženo da se ženi zabrani držanje životinja u stanu.

Prema navodima tužiteljstva, osim na smrad, nesretni susjedi tužili i na najezde insekata.

"Unatoč višekratnim zahtjevima da očisti svoj prostor, žena je odlučila ignorirati prigovore i nastavila nastavila držati mačke u neprihvatljivim uvjetima. Sada bi mogla ostati bez kućnih ljubimaca te je dužna dovesti stan u ispravno sanitarno stanje", rečeno je u priopćenju.

