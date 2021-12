NEKAD SU MANJE VIŠE / Ulupala je više od 300.000 kuna na grudi, a onda su joj one 'uništile' život

Karmen Karma (30), manekenka i porno zvijezda iz Kalifornije, udvostručila je veličinu svojih implantata u grudima 2018., nakon čega je patila od migrene i iscrpljenosti. Manekenka je ispričala zastrašujuće učinke povećanja grudi koje je doživjela zbog otrovnih implantata. Karmen je za Daily Star otkrila da je potrošila više od 300 tisuća kuna na operacije grudi koje je povećala za četiri broja. Karmen je objasnila: "Osjećala sam veliki pritisak da izgledam loše u filmovima za odrasle u kojima sam glumila. Osjećala sam da, ako želim biti angažirana za veće scene i ako želim biti uspješna, moram imati veće grudi". Tako je 2018. godine Karmen povećala svoje implantate, nažalost, za razliku od njezine prve operacije, druga operacija modela OnlyFans gotovo je završila tragedijom. "Čim sam se operirala počela sam se osjećati bolesno. Imala sam migrene svaki dan, a umor me toliko rušio da nisam mogla ustati iz kreveta. Morala sam spavati barem tri puta dnevno, osjećala sam se tako loše da sam mislila da umirem", rekla je ova porno zvijezda. U to je vrijeme Karmen živjela sa suprugom i dvogodišnjom kćeri, smatrala je da su posljedice operacije duboko utjecale na njezin život. "Postalo je toliko loše da sam imala problema s brigom o svom djetetu jer mi je trebalo toliko sna. Udebljala sam se, imala sam problema s disanjem, nisam mogla funkcionirati kao normalno ljudsko biće", rekla je Karmen koja mjesecima nije mogla raditi zbog stanja u kojem se nalazila. Nakon godinu dana Karmen je uklonila implantate i odmah se osjećala bolje. "Čim su otišli, odmah sam se osjećala bolje. Mogla sam lakše disati, migrene su nestale i više mi nije bilo potrebno drijemanje tijekom dana, a najbitnije je to da sam se osjećala zdravom. Tek tada sam shvatila koliko su mi implantati trovali tijelo.