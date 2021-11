Una Kablar, izuzetno popularna tiktokerica koja ima preko 1,3 milijuna pratitelja na toj društvenoj mreži, doživjela je po svemu sudeći prije nekoliko dana peh na pozornici nekog kluba u kojemu je slavila 21. rođendan.

Čini da su joj u jednom trenutku ispred okupljenih gostiju pobjegle grudi: "Slušajte, tko me snimio da mi je ispala s*sa, nemojte to objaviti. Međutim, ako to i učinite, nema veze, ionako nije moja", kazala je

Una je rođena 12. studenog 2000. godine u Kninu, živi u Beogradu, a odlično joj ide i na Instagramu gdje je prati gotovo pola milijuna obožavatelja. To je čini jednom od najutjecajnijih mladih influencerica, a svojedobno je o sebi kazala sljedeće:

"Mislim da ljude na mom TikToku najviše privlači to što sam uvijek svoja. Imam nešto što ljudi pamte. Ne znam jesu li to tetovaže, moj karakter ili nešto treće. Ali važno je da vas ljudi po nečemu upamte, da privučete pažnju.

Također, među prvima sam krenula snimati za TikTok na Balkanu, pa je to isto možda ta neka sreća", prenio je u travnju njezine riječi Joomboos.