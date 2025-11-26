Policajku udaljili s dužnosti zbog erotskog sadržaja, dio toga još uvijek stoji na TikToku

Nicole Gabriela V., 25-godišnja pripadnica gradske policije iz Buenos Airesa, udaljena je s dužnosti nakon što je otkriveno da posjeduje profil na OnlyFansu te da za potrebe snimanja vrućeg sadržaja koristi uniformu.

Prozvana djevojka odmah je potvrdila da je informacija istinita, pa naglasila da je bila prisiljena pronaći dodatni izvor zarade nakon što je zapala u financijske teškoće uzrokovane svojim zdravstvenim stanjem.

"Majka sam, imam kćer, te se moram brinuti za svoju obitelj", kazala je u razgovoru za Tele Noticias i naglasila da je ostala bez značajnog novca zbog dugotrajnog neurološkog i psihijatrijskog liječenja.

"Kada se nalazimo na bolovanju, policija nam skida polovicu plaće. U to vrijeme zarađivala sam 600.000 pesosa (358 eura), što nije bilo dovoljno ni za kupnju tableta“, objasnila je djevojka koja pati od epileptičkih napadaja.

Profil na OnlyFansu je otvorila prije mjesec dana te je u tih tridesetak dana uspjela namaknuti deseterostruki iznos u odnosu na svoju plaću, oko 3500 eura.

"Nisam jedina osoba koja ima ovakav dodatni posao. Policajci primaju izuzetno nisku osnovnu plaću i pritom riskiraju živote 24 sata dnevno", kazala je Nicole i dala naslutiti kako poznaje još kolega koji potajno zarađuju na OnlyFansu.

"Znala sam da bih se mogla suočiti s administrativnim prijavama i jako mi je žao zbog čitave situacije", naglasila je u nastavku te priznala da nije ni sama sigurna želi li ostati policajka.

Nakon što je skandal postao viralan, izvješće nadređenih utvrdilo je da njezini ponašanje, citiramo, značajno utječe na ugled institucije.

U slučaj se umiješao i Odjel za unutarnju kontrolu, a sažetak je proslijeđen Uredu za transparentnost i vanjsku kontrolu. Nakon toga otvorena je administrativna istraga, a status policajke promijenjen je u "raspoloživost" do procjene njezina mogućeg otkaza ili vraćanja na posao.