FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOG GA SAČUVAO /

Pokušao se spustiti niz zgradu pomoću plahti i pao sa šestog kata: Kasnio je na posao!

×
Foto: Screenshot

Muškarac je, tako barem kažu izjave svjedoka, zadobio tek nekoliko modrica

30.3.2026.
10:46
Webcafe.hr
VOYO logo
VOYO logo

Neimenovani muškarac iz Tjumena preživio je pad sa šestog kata nakon što su popustile plahte koje je vezao s ciljem da se spusti niz pročelje, posvjedočio je video objavljen na društvenoj mreži VK.

Prema informacijama objavljenim na kanalu "Naš grad: Vijesti iz Tjumena", muškarac se u noći s petka na subotu zabavljao s društvom, međutim kada se probudio i shvatio da su ga zaključali u stanu, na taj se sulud potez odvažio kako ne bi zakasnio na posao.

Incident se odvio oko 10 sati prijepodne, a prema izjavama svjedoka, glavnom junaku ove priče nije bilo gotovo ništa.

"Zadobio je samo lakše modrice. Sam se pridigao i otišao nakon kratkog predaha i nije tražio liječničku pomoć", prenio je izjavu svjedoka spomenuti kanal.

 

VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike