Pokušao se spustiti niz zgradu pomoću plahti i pao sa šestog kata: Kasnio je na posao!

Neimenovani muškarac iz Tjumena preživio je pad sa šestog kata nakon što su popustile plahte koje je vezao s ciljem da se spusti niz pročelje, posvjedočio je video objavljen na društvenoj mreži VK.

Prema informacijama objavljenim na kanalu "Naš grad: Vijesti iz Tjumena", muškarac se u noći s petka na subotu zabavljao s društvom, međutim kada se probudio i shvatio da su ga zaključali u stanu, na taj se sulud potez odvažio kako ne bi zakasnio na posao.

Incident se odvio oko 10 sati prijepodne, a prema izjavama svjedoka, glavnom junaku ove priče nije bilo gotovo ništa.

"Zadobio je samo lakše modrice. Sam se pridigao i otišao nakon kratkog predaha i nije tražio liječničku pomoć", prenio je izjavu svjedoka spomenuti kanal.