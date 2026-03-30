Pokušao se spustiti niz zgradu pomoću plahti i pao sa šestog kata: Kasnio je na posao!
Muškarac je, tako barem kažu izjave svjedoka, zadobio tek nekoliko modrica
Neimenovani muškarac iz Tjumena preživio je pad sa šestog kata nakon što su popustile plahte koje je vezao s ciljem da se spusti niz pročelje, posvjedočio je video objavljen na društvenoj mreži VK.
Prema informacijama objavljenim na kanalu "Naš grad: Vijesti iz Tjumena", muškarac se u noći s petka na subotu zabavljao s društvom, međutim kada se probudio i shvatio da su ga zaključali u stanu, na taj se sulud potez odvažio kako ne bi zakasnio na posao.
Incident se odvio oko 10 sati prijepodne, a prema izjavama svjedoka, glavnom junaku ove priče nije bilo gotovo ništa.
"Zadobio je samo lakše modrice. Sam se pridigao i otišao nakon kratkog predaha i nije tražio liječničku pomoć", prenio je izjavu svjedoka spomenuti kanal.