Umjetnica i TikTokerica Adeline ostavila je svoje obožavatelje u nedoumici nakon što im je pokazala "rupu" u ruci. Nitko od njih nije mogao shvatiti što se dogodilo, piše The Sun.

Adeline je podijelila video kako "rupu" na ruci puni rižom, sushijem te prekriva maslacem od kikirikija.

"Rupa" na njenoj ruci vrlo je realistična te se čak prikazuje i što se kroz nju vidi, stol, slagalica ili knjiga. Pri kraju videa Adeline je pokazala kako kroz "rupu" gura vlastiti prst, što je totalno zbunilo njene pratitelje.

Majstorica za optičke varke

Video je do sada pregledan preko 16 milijuna puta te je prepun komentara Adelininih fanova koji pokušavaju shvatiti što se to dogodilo.

"Kako si to napravila?", "U početku sam mislio da je to stvarno i prestrašio sam se", "To nije moguće!", poručili su joj.

Adeline je, naime, majstorica za optičke varke te je "rupa" na ruci ustvari samo jedna od njenih brojnih realističnih ilustracija. "Ne znam za vas, ali ja sam fascinirana optičkim iluzijama. Danas sam se igrala s nečim što se zove obrnuta perspektiva", pojasnila je.