Podsjećamo na to što je Franjo rekao o izvanzemaljcima, i na taj je način pokazao kako je živio vjeru

Papa Franjo na razne je načine pokazivao kako je živio i promišljao vjeru, pa čak i kada se susretao s nesvakidašnjim pitanjima poput onih - misli li da nismo sami u svemiru i što bi učinio da nas doista posjete izvanzemaljci.

Tako je svojedobno i francuska novinarka Caroline Pigozzi ispred njega spomenula NASA-ino otkriće planeta Keplera 452 B, koji je brojne zaintrigirao zbog karakteristika sličnima Zemlji.

Tom ga je prigodom upitala što misli, mogu li postojati "misleća stvorenja" i negdje drugdje u svemiru.

"Iskreno, ne bih znao na to odgovoriti", odvratio joj je Papa i kazao: "Ali i za Ameriku smo mislili da ne postoji dok nije otkrivena. U svakom slučaju mislim da bismo se trebali držati onoga što nam znanstvenici govore, ali i dalje svjesni da je Stvoritelj beskonačno veći od našeg znanja."

Franjo je na to dodao da je jedino u što je siguran da "svemir u kojem živimo nije rezultat slučaja ili kaosa, već božanske inteligencije". "To je rezultat Boga koji nas voli, koji nas je stvorio, koji nas je želio i nikada nas ne ostavlja same", istaknuo je.

Naglasio da bi ih bez imalo dvojbi krstio

I nije to bilo jedini put da je Papa spominjao izvanzemaljce.

Tijekom svibanjske propovijedi 2014. godine, posvećene konceptima prihvaćanja i uključivanja, Franjo je rekao da bi bio spreman krstiti izvanzemaljce kada bi došli u Vatikan i izrazili takvu želju. "A tko smo mi da zatvaramo vrata bilo kome - pa čak i Marsovcima?", upitao je.

Pritom je rekao da je katoličanstvo crkva, citiramo ga, otvorenih vrata.

"Kada nam Gospodin pokaže put, tko smo mi da kažemo: 'Ne, Gospodine, to nije razborito! Ne, učinimo to ovako'. Tko smo mi da zatvaramo vrata?", upitao je Papa i rekao da zamišlja Marsovce kao zelena stvorenja s dugim nosovima i velikim ušima.

